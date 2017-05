Future Frascati: Partite le Qualificazioni

La pioggia che non ha risparmiato il Foro Italico si è fatta sentire anche nel Future di Frascati (15.000$) che solo nel pomeriggio ha visto scendere in campo i giocatori per il primo turno delle qualificazioni. Da segnalare il successo del romano Lorenzo Seroddi sul tedesco Marek Flinner e del ventenne livornese Gregorio Lulli sull’inglese Edward Harwood.

Domani incontri a partire dalle ore 10.00 e discesa in campo delle teste di serie delle quali , da seguire Summaria contro Bertuccioli e il confronto tra l’australiano Kubler e l’olandese Van de Brink. Gregorio Lulli (nella foto) se la dovrà vedere con l’argentino Facundo Jofre.

Risultati Qualificazioni

1° turno :

Bertuccioli (Ita) b Swahn (Swe) 6/3 6/1;Lulli (Ita) b Harwood (Gbr) 6/3 6/3;Procopio (Ita) b Rita (Ita) 6/3 6/1;Seroddi (Ita) b Flinner (Ger) 6/4 1/6 6/2;Van de Brink (Ned) b Becuzzi (Ita) 6/0 6/0;De Carlo (Ita) b Lo Priore (Ita) 7/6 6/4;Pompei (Ita) b Pantanella (Ita) 7/5 6/4;Albertoni (Ita) b Calvano (Ita) 6/4 7/6 (2);Abbruciati (Ita) b Petrangeli (Ita) 6/0 6/0;Crocetti (Ita) b Santini(Ita) 6/3 6/4;F.Bessire (Ita) b Botticelli (Ita) 7/5 6/1;Siciliano (Ita) b Luciani (Ita) 6/0 6/3; De Giorgio (Ita) b De Paolis (Ita) 6/0 6/0;Scerrati (Ita) b Bellifemine (Ita) 6/3 6/1;Parrizzia (Sui) b Mogos (Ita) 6/4 6/2;Virgili Au. b A.Bessire 6/2 6/1.