Maria Sharapova decide di giocare le qualificazioni a Wimbledon e non chiederà una wild card per il main draw

Maria Sharapova ha pubblicato sul suo sito ufficiale il calendario nei tornei a cui parteciperà nella prossime settimane.

La russa ha deciso di riposare nella prima settimana sull’erba per recuperare dall’infortunio al bicipite femorale che l’ha costretta a ritirarsi dal torneo di Roma.

Dal 19 al 25 giugno sarà a Birmingham dove ha ricevuto una wild card per il tabellone principale.

Maria poi sarà al via nelle qualificazioni del torneo di Wimbledon che si disputeranno a Roehampton dal prossimo 26 giugno.

La Sharapova ha precisato che non richiederà una wild card per il tabellone principale dello Slam londinese.

La sua partecipazione alle quali è possibile grazie ai buoni risultati ottenuti nelle ultime settimane, che hanno catapultato la siberiana alla posizione n.173 WTA.