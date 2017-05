WTA Strasburgo: Il Tabellone di Qualificazione. Presente Camila Giorgi

WTA Strasbourg International | Terra | $250.000

(1) Brengle, Madison vs Yang, Zhaoxuan

(WC) Bozinovic, Sandra vs (7) Zhang, Kai-Lin

(2) Barty, Ashleigh vs Paquet, Chloe

Lim, Alizé vs (9) Razzano, Virginie

(3) Boserup, Julia vs (WC) Tan, Harmony

Aoyama, Shuko vs (11) Piter, Katarzyna

(4) Giorgi, Camila vs Yastremska, Dayana

Schoofs, Bibiane vs (10) Georges, Myrtille

(5) Kostova, Elitsa vs Leykina, Polina

Lapko, Vera vs (12) Seguel, Daniela

(6) Buyukakcay, Cagla vs (WC) Suvrijn, Jade

(WC) Tholey, Lea vs (8) Kulichkova, Elizaveta

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Cagla Buyukakcay vs [WC] Jade Suvrijn

2. [4] Camila Giorgi vs Dayana Yastremska

3. Alizé Lim vs [9] Virginie Razzano

4. [2] Ashleigh Barty vs Chloe Paquet

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Lea Tholey vs [8] Elizaveta Kulichkova

2. Bibiane Schoofs vs [10] Myrtille Georges

3. [3] Julia Boserup vs [WC] Harmony Tan

4. [1] Madison Brengle vs Zhaoxuan Yang

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Vera Lapko vs [12] Daniela Seguel

2. [5] Elitsa Kostova vs Polina Leykina

3. Shuko Aoyama vs [11] Katarzyna Piter

4. [WC] Sandra Bozinovic vs [7] Kai-Lin Zhang