Dal Foro Italico: Rafael Nadal “I campi non sono messi male, forse però non sono i migliori del circuito”

Rafael Nadal ha esordito questo pomeriggio contro Nicolas Almagro ma l’incontro è durato solo 20 minuti perchè Nicolas si è ritirato per un problema al ginocchio.

“Dobbiamo aspettare qualche ora. Nico ha sentito qualcosa al ginocchio. Ho chiesto ora al dottore ma non lo sa con certezza. Dobbiamo aspettare un po’.

I campi non sono messi male, forse però non sono i migliori del circuito. Quelli a Montecarlo sono incredibili, a Barcellona anche, e a Madrid sono migliorati tantissimo dopo la prova sulla terra blu. Li hanno ricostruiti. Non so cosa succede qui tutto l’anno ma è più facile mantenere integro un campo se questo rimane in un circolo tutto l’anno no? I campi sono buoni, ma non perfetti.”

“Sto giocando molto bene, ma c’è sempre qualcosa da poter migliorare, ho sempre quel tipo di motivazione.

Murray sarà pronto per il Roland Garros, credo. Ha una settimana e mezza per allenarsi e sarà uno dei candidati al titolo”.