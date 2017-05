Dal Foro Italico: Angelo Binaghi “Finalmente l’ATP sta pensando di riconoscere al torneo uno status superiore, per avvicinarci ai tornei del Grande Slam”

Il presidente della FIT, Angelo Binaghi punta ancora più in alto per il torneo di Roma: “Quella di quest’anno potrebbe essere una delle ultime edizioni con un formato così ridotto.

Finalmente l’ATP sta pensando di riconoscere al torneo uno status superiore, per avvicinarci ai tornei del Grande Slam. Sarebbe una grande opportunità per questo grande pubblico che potrebbe vedere i propri beniamini non solo per 7 ma per 12 o 15 giorni”.