Dal Foro Italico: Maria Sharapova “Sarei sicuramente favorevole a giocare un’esibizione qui al Foro Italico con Francesca Schiavone”

Maria Sharapova : ”Il mio unico obiettivo è essere una giocatrice di tennis e fare al meglio il mio lavoro in maniera professionale. Questo è il motivo per cui sono qui a Roma ed è l’unica cosa che mi interessa. Ho avuto una partenza un po’ lenta anche perché qui le condizioni sono molto diverse rispetto a Madrid.

In questo momento penso una settimana alla volta, indubbiamente ho delle aspettative e non potrebbe essere diversamente quando nella tua carriera hai vinto tornei importanti e sei stata numero uno del mondo. Hai provato quelle emozioni, e quelle emozioni ti sono rimaste dentro e tu sai bene quanto sono belle e forti e lavori duro per riuscire a provarle ancora”.

“Sarei sicuramente favorevole a giocare un’esibizione qui al Foro Italico con Francesca Schiavone in modo da permettere al pubblico italiano di poterla salutare. Qualsiasi cosa pure di tornare a Roma, a maggior ragione in un contesto dove potrei divertirmi e basta. Sarebbe veramente bello, mi piacerebbe”.

“Sono stati due match diversi dove ho trovato le due sconfitte in questo nuovo inizio di carriera. A Stoccarda ho perso contro una tennista (Mladenoivic) che sta giocando la sua miglior stagione. A Madrid (contro Bouchard) il mio livello di gioco era migliorato ma sono uscita comunque battuta e questo chiaramente è tutt’altro che soddisfacente. Ad ogni modo anche una sconfitta può essere positiva.”.

“Sono una tennista professionista da quando avevo 17 anni: in quest’ultimo periodo ho scoperto che nella vita ci sono anche tante altre cose.

Nulla mi può ormai far dispiacere, non penso alla wild card a Parigi. Dopo che per 15 mesi non ho potuto giocare a tennis. Come mi sento in questo momento? Sono felice! Sono contenta di essere rientrata nel circuito, di svegliarmi di nuovo a Madrid, a Roma, ovunque”.