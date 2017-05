Roland Garros: Roger Federer annuncia il forfait

Roger Federer ha annunciato il forfait per il Roland Garros.

Dichiara lo svizzero: “Lavoro duramente, dentro e fuori dal campo, per rimanere nel circuito ancora a lungo. Credo che saltare la stagione sulla terra per preparare gli impegni sull’erba e sul cemento sia la cosa migliore. I primi mesi del 2017 sono stati magici, ma in questo momento riprogrammare la stagione è la chiave per la mia longevità. Insieme al mio team siamo arrivati alla conclusione che giocare un solo torneo sulla terra sarebbe stato controproducente a livello mentale e tennistico. Mi mancherà la Francia, che in tutti questi mi ha sempre supportato, non vedo l’ora di ritornare al Roland Garros il prossimo anno”.