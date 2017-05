Masters 1000 Roma: Napolitano gioca un buon primo set ma poi cede a Viktor Troicki

Niente da fare per Stefano Napolitano sconfitto all’esordio nel torneo Masters 1000 di Roma (e4.273.775, terra).

L’azzurro, wild card, è stato superato dal serbo Viktor Troicki, classe 1986 e n.36 ATP, con il risultato di 76 (1) 62 dopo 1 ora e 29 minuti di partita.

Primo set: Stefano sul 5 pari era bravo ad annullare due palle break e a tenere il turno di battuta.

Nel game successivo il serbo, dal 15-40, annullava con un servizio vincente e un ace l due set point e poi dal 40 pari piazzava una volèe di diritto vincente e un altro servizio vincente e si andava al tiebreak.

Il tiebreak veniva giocato in maniera disastrosa dall’azzurro.

Si andava sul 3-0 Troicki, dopo uno smash buttato via da Napolitano e una palla fuori non vista dal giudice di sedia.

Napolitano poi affosa in rete un dritto comodissimo e il serbo si portava sul 4 a 0, prima di chiudere senza patemi la frazione per 7 punti a 1.

Secondo set: L’azzurro nel secondo game, dal 40-30, subiva il break dopo aver mancato due palle per l’1 pari.

Sul 2 a 5 Stefano, dal 40-15, perdeva nuovamente il turno di battuta, con il serbo che alla prima palla match a disposizione portava a casa l’incontro per 6 a 2.

La partita punto per punto



ATP Rome Viktor Troicki Viktor Troicki 7 6 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 2 Vincitore: V. TROICKI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Napolitano 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 V. Troicki 15-0 15-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-0 → 2-0 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 V. Troicki 15-0 15-15 15-30 df 15-40 40-40 ace A-40 5-6 → 6-6 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 V. Troicki 15-0 ace 30-0 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 V. Troicki 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 0-0 → 0-1

V. Troicki – S. Napolitano

01:28:43

6 Aces 5

2 Double Faults 0

69% 1st Serve % 62%

35/42 (83%) 1st Serve Points Won 32/48 (67%)

11/19 (58%) 2nd Serve Points Won 14/29 (48%)

2/2 (100%) Break Points Saved 2/4 (50%)

10 Service Games Played 10

16/48 (33%) 1st Return Points Won 7/42 (17%)

15/29 (52%) 2nd Return Points Won 8/19 (42%)

2/4 (50%) Break Points Won 0/2 (0%)

10 Return Games Played 10

46/61 (75%) Total Service Points Won 46/77 (60%)

31/77 (40%) Total Return Points Won 15/61 (25%)

77/138 (56%) Total Points Won 61/138 (44%)

36 Ranking 181

31 Age 22

Belgrade, Serbia Birthplace Biella, Italy

Belgrade, Serbia Residence Pollone, Italy

6’4″ (193 cm) Height 6’5″ (195 cm)

189 lbs (85 kg) Weight 198 lbs (90 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

2006 Turned Pro N/A

13/11 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

3 Career Titles 0

$7,409,328 Career Prize Money $122,305