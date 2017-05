Juan Monaco annuncia il ritiro

Juan Monaco ha annunciato la fine della sua carriera da professionista.

il giocatore di Tandil ha annunciato la sua decisione tramite i social e a trentatre anni dice addio al tennis giocato.

L’argentino negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con dei seri problemi fisici (anche al polso) che lo hanno tenuto fuori a lungo e ne hanno condizionato le prestazioni.

Destrorso, gioca il rovescio a due mani. Specialista della terra battuta ma a suo agio anche sui campi in cemento, vanta come miglior classifica il numero 10 del mondo (luglio 2012).

Dopo alcune stagioni a discreti livelli, è definitivamente esploso nella stagione 2007 in cui ha vinto 3 tornei entrando tra i primi 25 giocatori al mondo.

Nella sua carriera ha vinto 9 tornei ATP in singolare e 3 in doppio.