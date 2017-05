Masters 1000 Roma: Amarissimo ritiro di Gianluca Mager

Amaro, amarissimo ritiro di Gianluca Mager nel primo turno del Masters 1000 di Roma (€ 4.273.775, terra).

Il tennista ligure, wild card, si è ritirato per un problema alla coscia sinistra contro il britannico Aljaz Bedene, 27 anni, Nr. 55 Atp su una situazione di punteggio di 67 (3) 64 3-0 in favore di Bedene.

Primo set: partita molto equilibrata con Mager che riesce a rispondere colpo su colpo al più quotato avversario.

Bedene prova subito a scappare, brekkando a 30 nel terzo gioco, ma l’azzurro non si perde d’animo e ricuce lo strappo. Controbreak ai vantaggi e 2-2 dopo quattro giochi lottati.

Il quinto gioco vede l’italiano annullare un’altra insidiosa palla break, poi i due tennisti si assestano al servizio e le occasioni di rottura calano.

A portarsi avanti è purtroppo sempre il britannico, abile a trovare il pertugio vincente nell’undicesimo game. Dopo un bell’attacco di diritto è break, con Bedene al servizio per il set.

La risposta di Mager è da fuoriclasse. Annulla un set point avversario grazie a un bell’attacco di diritto e opera il contobreak che gli vale il tiebreak.

Il tiebreak viene giocato in maniera perfetta dal nostro portacolori che lo conduce dall’inizio alla fine. Il primo set point è quello buono per l’italiano.

E’ 7-6(3) per Mager in un’ora e tre minuti di gioco.

Secondo set: sulle ali dell’entusiasmo per il parziale vinto, Mager riparte fortissimo.

Si porta subito sullo 0-40, si vede annullare le prime due palle break ma va a segno con la terza. E’ break.

Il set scorre veloce, con i due tennisti che trovano solidità al servizio e offrono pochissime chance all’avversario. Dopo 23 minuti di gioco si gira sul 4-2 in favore dell’azzurro.

Gianluca purtroppo si inceppa sul più bello, nell’ottavo gioco, dove il britannico trova la forza di operare il controbreak ai vantaggi, sfruttando qualche gratuiti di troppo dell’azzurro.

Sul 4 a 5 l’azzurro sullo 0-15 ha accusato un problema di tipo muscolare che l’ha costretto a farsi accompagnare alla panchina.

Il dolore è apparso dopo che Gianluca aveva scaricato il peso sulla gamba sinistra, non è ancora chiaro se si tratti di crampo o di qualcosa di più serio. Alla ripresa, dopo l’intervento del fisioterapista e con Mager palesemente infortunato, il ligure cedeva a 15 il turno di battuta, con Bedede che portava a casa la frazione per 6 a 4.

Terzo set: Gianluca non poteva più continuare e praticamente da fermo ha perso i primi tre giochi del parziale prima di alzare bandiera bianca per colpa del problema fisico.

La partita punto per punto



ATP Rome Gianluca Mager • Gianluca Mager 0 7 4 0 Aljaz Bedene Aljaz Bedene 0 6 6 3 Vincitore: A. BEDENE per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Mager 0-3 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 G. Mager 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Bedene 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 G. Mager 0-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Bedene 30-0 ace 30-15 40-15 4-2 → 4-3 G. Mager 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 G. Mager 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Bedene 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-6 → 6-6 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 A. Bedene 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 G. Mager 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Bedene 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 G. Mager 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Mager 15-0 ace 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

G. Mager – A. Bedene

02:10:45

5 Aces 6

3 Double Faults 1

58% 1st Serve % 52%

26/45 (58%) 1st Serve Points Won 34/46 (74%)

19/32 (59%) 2nd Serve Points Won 22/42 (52%)

4/9 (44%) Break Points Saved 4/7 (57%)

12 Service Games Played 13

12/46 (26%) 1st Return Points Won 19/45 (42%)

20/42 (48%) 2nd Return Points Won 13/32 (41%)

3/7 (43%) Break Points Won 5/9 (56%)

13 Return Games Played 12

45/77 (58%) Total Service Points Won 56/88 (64%)

32/88 (36%) Total Return Points Won 32/77 (42%)

77/165 (47%) Total Points Won 88/165 (53%)

363 Ranking 55

22 Age 27

N/A Birthplace Ljubljana, Slovenia

N/A Residence London, England

N/A Height 6’0″ (182 cm)

N/A Weight 159 lbs (72 kg)

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro 2008

0/0 Year to Date Win/Loss 9/8

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$62,611 Career Prize Money $1,826,976

Davide Sala