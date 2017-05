Masters 1000 Madrid: Che Nadal! Con grande intensità supera in due set Thiem in una bella finale. Continua la sua corsa sul rosso europeo (di M. Mazzoni)

Roland Garros si avvicina e Rafa Nadal sembra sempre più pronto. Sempre più il vero Nadal. Il campione iberico dopo aver fatto 10 a Monte Carlo e Barcellona, torna ad alzare il trofeo del Masters1000 di Madrid, battendo in due set Dominic Thiem (quarto titolo nella capitale per lui). Una finale di alto livello, soprattutto nel primo set (durissimo), giocato a grande intensità e qualità da parte di entrambi. Dopo il loro match di Barcellona, si aspettava un segnale di crescita da parte di Thiem e di alto livello da Rafa. Trovati entrambi, con l’austriaco in costante ascesa, sempre più vicino ai campioni ed alla sua prima finale in un 1000; e con un Nadal che sta assomigliando sempre più alla bella versione di se stesso, il dominatore implacabile dei campi in rosso. Dopo aver annichilito Djokovic (o quel che ne resta…), in finale ha tenuto il livello di gioco piuttosto alto sul piano tecnico. Ma dove è veramente piaciuto ed ha convinto è sul piano della intensità, la qualità con cui aveva fatto per due lustri la differenza e che invece latitava da tempo, persa tra problemi fisici ed un “normale” logorio. Nadal sta giocando da Monte Carlo con una velocità in campo notevole, la migliore da molti anni. Arriva bene sulla palla e scarica a terra potenza. Non è un caso che siano tornati anche grandi risultati. Inoltre sbaglia di meno, anche sotto un pressing notevole come quello imposto oggi da un bravissimo Thiem. Ancora il dritto non è così mortale, sempre lungo e perfetto, ma anche quello sta tornando a livello alto. Insomma, questo Nadal è tornato, forte, fortissimo. Forse troppo forte per tutti oggi sul rosso, visto che gli altri sono più o meno tutti in affanno, e Federer probabilmente punterà dritto all’erba. A meno di non riuscire ad accorciare lo scambio o rubargli il tempo (come ha fatto Roger nelle loro recenti sfide), battere questo Rafa sembra molto complicato. Anche per il Thiem molto buono di oggi. Non si può rimproverare molto all’austriaco, che alla prima finale di un M1000 c’ha provato, con tutti i suoi mezzi, la sua potenza, la sua abnegazione e grinta. E c’è anche andato vicino, visto che il tiebreak del primo set è stato lungo e complesso; e pure nel finale, ormai sotto di un break, ha resistito fino alla fine, provandoci sempre e comunque. Dominic ha potenza da vendere, è piuttosto completo, è migliorato al servizio ed ha una testa da fighter doc. I suoi drive e la sua progressione sono stati spesso ingestibili anche per Nadal. Dove deve crescere – e dove ha perso il match – è nella posizione in campo, spesso ancora troppo arretrata, e nel voler sempre vincere il punto spaccando la palla in spinta, cercando troppo poco l’anticipo, senza mai tagliare il campo, senza mai cambiare ritmo. Contro un Nadal così preparato, sereno e preciso, vincerla di lotta e potenza è davvero arduo. Lui c’ha provato, ed ha dimostrato di poter fare partita pari. Ad oggi, a meno di incroci diversi in tabellone, la finale odierna di Madrid appare la più probabile anche a Parigi. Vedremo. Ecco la cronaca della bella finale, intensa, di buona qualità e spettacolo.

Si inizia con un leggero ritardo, e l’idolo di casa alla battuta. Scambio lungo, parabole alte e Rafa che apre l’angolo e provoca l’errore di Dominik. Il campo è tagliato a metà dall’ombra, non un grande orario d’inizio di una finale così importante… Thiem tiene una posizione troppo arretrata, anche alla risposta. Ha potenza da vedere, ma difficile sfondare Rafa da così lontano, soprattutto quando è costretto sulla diagonale del suo dritto. Però il rovescio cross è preciso, e provoca un paio di errori del “campeon”. Nadal tiene il comando dello scambio, ma non cerca il vincente. Una gran seconda esterna gli vale il punto del game. 1-0 Nadal. Thiem al servizio. Doppio fallo. Sa di dover esser aggressivo, per non crollare dietro immediatamente sotto le arrotate vigorose di Rafa. Si scambia poco, 1 pari. La prima di Nadal latita, Thiem alza i decibel spingendo a tutta e prendendo adesso l’iniziativa già dalla risposta. Rafa ingenuo a non chiudere uno smash accademico, si va per la prima volta ai vantaggi. Bravo “Domi” a spingere con parabola alta e palla veloce sul rovescio di Rafa, che sbaglia. Palla break Thiem. Ingenuo Nadal! Tenta una smorzata, non gli esce bene ed il contro passante è innocuo, chiude l’austriaco di volo. Break Thiem, avanti 2-1. La partita si fa intensa, con scambi sempre più duri e lottati, spesso con angoli estremamente aperti. Entrambi servono male. La battaglia è fisica, di potenza, a tratti brutale, come il dritto assassino con cui l’austriaco si avventa sulla palla da destra sul 30-15 e trova un lungo linea imprendibile. 3-1 Thiem. Rafael reagisce, la battuta non va ma adesso governa lo scambio coi piedi vicini alla riga. Si tiene in scia sotto 2-3. Dominic esagera nella spinta, un errore che lo porta 15-30. Segue uno scambio stupendo, con Thiem incapace di chiudere di volo dopo aver comandato, e quindi punito dalla difesa gladiatoria di Rafa. 15-40, due palle break. Si salva sulla prima, ma combina un disastro di volo scendendo a rete in contro tempo e sbagliando banalmente una volee non così difficile. Break Nadal, 3 pari. L’intensità del match è notevole, lo spettacolo interessante, ideale a chi ama un tennis di lotta e di “garra” per dirla all’iberica. Rafa paga lo sforzo difensivo estremo del game precedente, va sotto 15-30 (anche un doppio fallo). Pure Thiem sembra calare la spinta ma non molla, altro game ai vantaggi. Rafa sale 4-3, ottima stavolta la smorzata a castigare l’austriaco, troppo fuori dal campo. Si corre tanto, si arrota tanto, si spinge di brutto, ma Nadal è un campione, Thiem ancora no… e lo si vede da come Rafa si prende rischi più contenuti, mentre il più giovane tira a tutta e spende molto, forse fin troppo per quanto ottiene. Ai vantaggi, Thiem impatta sul 4 pari. Dominic strappa i punti più belli come esecuzioni, ma Nadal è più scaltro e castiga di nuovo il rivale con una smorzata perfetta, che gli vale il quindici del 5-4. Il momento è caldo, Thiem lo avverte ed esagera. Combina una serie di errori che lo fanno crollare 0-40, tre set point Nadal! Torna a spingere con più ordine e schemi a lui consueti, annullando i primi due. Troppo corto Rafa alla risposta, subisce la sbracciata violenta del rivale, parità. Il livello di gioco è adesso elevato, non solo la tensione, bravi entrambi a giocare buon tennis nella stretta finale del set. Bravo Thiem a salvarsi dopo essersi complicato la vita, impatta 5 pari. Molto attento Nadal a non rischiare tanto e giocare molto solido. Sale 6-5, ancora tutta la pressione è su “Domi”. Stavolta gioca un tennis più ortodosso, nelle sue corde, incluso un serve and volley repentino dopo una prima totalmente esterna. E’ tiebreak. Si avvia con uno scambio durissimo, bravo Thiem ad invertirne l’inerzia e portare a casa il punto. Altro scambio a tutta, stavolta è Dominic a sbagliare. Ace Thiem, avanti 2-1. Aggressivo Nadal, sale 3-2. Thiem tira uno smash troppo centrale, Nadal risponde entrando nella palla e l’austriaco non controlla la volee, 4-2 Nadal. Sale 5-3 ma è costretto a subire un altro scambio durissimo, che porta Thiem 4-5 e servizio. 5 pari… arriva il punto più pesante del match finora, quello che porta a set point. La prima di Dominic non entra, stecca Nadal di rovescio. 6-5 Thiem, primo set point per lui. Lo gioca con coraggio Nadal, attaccando. 6 pari. Scambio ad altissima rotazione, lo chiude Rafa con un rovescio cross stretto vincente, bellissimo, imprendibile. 7-6 Nadal, altro set point per l’iberico, che però non può nulla contro la combinazione servizio e dritto di Thiem. 7 pari. Segue una volee stretta di Dominic prefetta, 8-7 per lui. Risponde Rafa, servizio esterno e dritto sul campo aperto. 8 pari. Intensità e qualità, grande momento. Decolla fuori dallo stadio un dritto dell’austriaco, 9-8 Nadal. Lungo il dritto di Thiem, di poco ma fuori. 10-8 e primo set per Nadal. 78 minuti di grande intensità e buon tennis. Grande equilibrio, Rafa bravo a giocare bene il tiebreak, senza errori, ma anche Thiem ha ceduto di un niente.

Secondo set, Dominic alla battuta. Sembra pagare lo sforzo del durissimo primo set, due errori di dritto gli costano il 30-40, immediata chance di break per Rafa. Lo scambio è tremendo, nessuno dei due retrocede di un millimetro, ma è Thiem a forzare il dritto lungo. Break Nadal, 1-0 avanti. Mazzata psicologica per il più giovane, dopo il set appena perso. Rafa però ha una improvvisa difficoltà, e concede una palla break, che però annulla di forza col servizio. 2-0 Nadal. Resta in scia Dominic, ma adesso si gioca sui turni di servizio dell’iberico, saldamente avanti. Thiem non crolla, ma ha difficoltà ad incidere alla risposta. Il set segue i servizi con Rafa solido nei suoi turni, piedi vicini alla riga di fondo e drive sicuri. Dominic continua a provarci, è importante per lui e segno di crescita quello di non “mollare” anche in situazioni ormai difficili, come il 15-30 nel settimo gioco. 4-3 e servizio Nadal, a due giochi dalla vittoria. Sale 5-3 e spinge a tutta per chiuderla qua, senza rischiare un altro game di battuta. Match point Nadal! Dominic non è d’accordo, salta sulla palla e sbraccia a tutta, respingendo l’assalto. 5-4 Nadal, serve per il titolo, ma il game si complica, diventando il più lungo del match, e spettacolare. Thiem infila una striscia di 7 punti a 1 dal match point annullato, e si porta 15-40. Rafa non trema: infila un Ace perfetto esterno da destra, più prima esterna ingestibile. Dominic non ci sta, il suo dritto torna a pungere e Rafa sbaglia. Terza palla break del game. Nadal si salva con uno scambio in totale spin e chiuso da una sbracciata a tutta lungo linea. Tutto finito? No! Un doppio fallo regala all’austriaco la quarta palla break. Ancora di forza, il maiorchino c’è. Cancellate le ultime chance, vola a prendersi l’ennesima coppa di una carriera incredibile con una volee precisa, crollando in ginocchio.

Questo Rafa è un gran bel Rafa. Non è il momento di dire “quanto” sia tornato quello doc, ma che sia tornato è certo. Lo dicono i numeri, i risultati, il suo tennis. A Parigi ci sarà di nuovo un uomo solo al comando. E batterlo sarà… possibile?

Marco Mazzoni

@marcomazz

La partita punto per punto



ATP Madrid Dominic Thiem [8] Dominic Thiem [8] 6 4 Rafael Nadal [4] Rafael Nadal [4] 7 6 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 D. Thiem 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* ace 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 D. Thiem 0-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 R. Nadal 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

D. Thiem – R. Nadal

02:17:39

4 Aces 4

1 Double Faults 4

74% 1st Serve % 69%

40/59 (68%) 1st Serve Points Won 43/60 (72%)

11/21 (52%) 2nd Serve Points Won 16/27 (59%)

6/8 (75%) Break Points Saved 5/6 (83%)

11 Service Games Played 11

17/60 (28%) 1st Return Points Won 19/59 (32%)

11/27 (41%) 2nd Return Points Won 10/21 (48%)

1/6 (17%) Break Points Won 2/8 (25%)

11 Return Games Played 11

51/80 (64%) Total Service Points Won 59/87 (68%)

28/87 (32%) Total Return Points Won 29/80 (36%)

79/167 (47%) Total Points Won 88/167 (53%)

9 Ranking 5

23 Age 30

Wiener Neustadt, Austria Birthplace Manacor, Mallorca, Spain

Lichtenwörth, Austria Residence Manacor, Mallorca, Spain

6’1″ (185 cm) Height 6’1″ (185 cm)

180 lbs (81 kg) Weight 188 lbs (85 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2011 Turned Pro 2001

22/10 Year to Date Win/Loss 29/5

1 Year to Date Titles 2

8 Career Titles 71

$6,260,060 Career Prize Money $82,313,302