Challenger Seoul: Trionfa Thomas Fabbiano che conquista anche la Corea. Decima partita vinta consecutivamente

Thomas Fabbiano ha conquistato questa mattina il torneo challenger di Seoul.

L’azzurro, alla decima partita vinta consecutivamente, ha sconfitto in finale Soon Woo Kwon, classe 1997 e n.263 ATP, con il risultato di 16 64 63 dopo 2 ore e 10 minuti di partita.

Per Thomas si tratta del quinto trofeo challenger in carriera, il terzo in questa stagione dopo Quanzhou lo scorso mese di marzo e quello della scorsa settimana a Gimcheon (gli altri due sono Zhuhai 2016 e Recanati 2013).

Da segnalare che Fabbiano nel terzo e decisivo set sotto per 1 a 3, ha piazzato da quel momento un bel parziale di cinque game consecutivi, conquistando la partita per 6 a 3.

Proprio nell’ultimo game dell’incontro, sul 5 a 3, Fabbiano ha annullato due delicate palle del controbreak, prima di chiudere la partita alla seconda palla match a disposizione.

Challenger Seoul | Cemento | $100.000

CH Seoul Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 1 6 6 Soon Woo Kwon Soon Woo Kwon 6 4 3 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Woo Kwon 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Woo Kwon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Woo Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 S. Woo Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Woo Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Woo Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 S. Woo Kwon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 S. Woo Kwon 0-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Woo Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Woo Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 S. Woo Kwon 15-0 15-15 0-4 → 0-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 S. Woo Kwon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Woo Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

0 Aces 36 Double Faults 362% 1st Serve % 59%40/58 (69%) 1st Serve Points Won 35/53 (66%)13/36 (36%) 2nd Serve Points Won 17/37 (46%)7/11 (64%) Break Points Saved 9/13 (69%)13 Service Games Played 1318/53 (34%) 1st Return Points Won 18/58 (31%)20/37 (54%) 2nd Return Points Won 23/36 (64%)4/13 (31%) Break Points Won 4/11 (36%)13 Return Games Played 1353/94 (56%) Total Service Points Won 52/90 (58%)38/90 (42%) Total Return Points Won 41/94 (44%)91/184 (49%) Total Points Won 93/184 (51%)

Kwon – Fabbiano

Dec 02, 1997 Birthday: May 26, 1989

19 years Age: 27 years

Korea Korea Country: Italy Italy

263 Current rank: 133

231 (Mar 06, 2017) Highest rank: 98 (Apr 04, 2016)

156 Total matches: 720

$35 059 Prize money: $619 381

197 Points: 435

Right-handed Plays: Right-handed

