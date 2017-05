Challenger Busan: Il Tabellone Principale. Thomas Fabbiano n.7 del seeding

Challenger Busan | Cemento | $150.000

(1) Lu, Yen-Hsun vs Chen, Ti

Purcell, Max vs Qualifier

Lee, Duckhee vs Sarkissian, Alexander

Kwon, Soon Woo vs (6) Kravchuk, Konstantin

(3) Kavcic, Blaz vs (Alt) Bangoura, Sekou

(WC) Hong, Seong-chan vs Soeda, Go

Moriya, Hiroki vs Qualifier

Ebden, Matthew vs (5) Marchenko, Illya

(8) Bemelmans, Ruben vs Qualifier

Klein, Brydan vs Tepavac, Marko

(WC) Oh, Chan-yeong vs Doumbia, Sadio

(WC) Wu, Tung-Lin vs (4) Sela, Dudi

(7) Fabbiano, Thomas vs Ito, Tatsuma

Kibi, Yuya vs (WC) Chung, Hong

Qualifier vs (PR) Ward, Alexander

Chiudinelli, Marco vs (2) Pospisil, Vasek