Cecchinato pronto a lottare in semifinale con l’arguto Maden. Bellotti, Travaglia e Quinzi lasciano il Garden a testa alta (con il programma di domani)

Tanti appassionati per vedere all’opera gli otto giocatori giunti ai quarti di finaledel Roma Garden Open. Il primo incontro sul campo centrale vede affrontarsi Kovalik 160 ATP e Tsitsipas 201. Il ragazzo di Grecia mette in gioco le residueenergie a sua disposizione dopo la battaglia vincente contro Vesely del giorno prima. Classe e orgoglio non gli mancano, ma Kovalik è poco disposto a lasciare il passo e l’accesso ai quarti, infatti dopo aver perso il primo 6/2, inizia a macinare colpi potenti, profondi ed angolati, che fiaccano inesorabilmente la resistenza del filiforme Stefanos, che alla lunga cede 4/6 3/6. Riccardo Bellotti ingaggia una battaglia durissima con il belga Coppejans, un competitore di tutto rispetto ed assai difficile da battere.

Scambi interminabili per aggiudicarsi ogni singolo punto, con i due tennisti che si fronteggiano colpo su colpo, attirando ai bordi del loro campo di gioco molti degli appassionati presenti. Ci son voluti tre set 6/2 2/6 7/5, per dare a Coppejans la meritata vittoria e la possibilità di affrontare lo slovacco Kovalik.

Nella sfida tutta italiana Marco Cecchinato ha la meglio su Gianluigi Quinzi con il punteggio di 6/3 6/3. Al momento Marco riesce a gestire meglio l’incontro, prendendo in anticipo l’iniziativa, senza lasciare al volitivo e propositivo Quinzi, soluzioni di gioco utili per un immediato progetto vincente. L’ultimo ad entrare in campo è Stefano Travaglia, che se la vede con il lucidissimo tedesco Maden, proveniente dalle qualificazioni e molto determinato a proseguire il suo cammino in questo Challenger.

Stefano molto stanco fisicamente, è soprattutto svuotato di energie nervose, fa il possibile nel primo set, portando Yannick al Tie Break poi perso 6/7. Nel secondo non riesce a rimanere in partita ed esce di scena dalla competizione perdendo 1/6, tra gli applausi del pubblico che lo ha seguito con simpatia in questa sua positiva partecipazione al Roma Garden Open. Nei due doppi di semifinale a vincere sono le coppie Otte-Mies che hanno sconfitto Cipolla-Brkic 6/2 7/6 e Koppejans- Fucsovics usciti vincitori nei confronti di Cecchinato-Donati 6/2 6/2.

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jozef Kovalik vs Kimmer Coppejans

2. [Q] Yannick Maden vs Marco Cecchinato (non prima ore: 15:00)

3. Andreas Mies / Oscar Otte vs Kimmer Coppejans / Marton Fucsovics