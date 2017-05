ATP NextGen Finals: Ci sarà un torneo di Pre-Qualificazione per decidere la wild card italiana

Next Generation ATP Finals

Nella conferenza stampa di questa mattina a Milano in occasione della presentazione del Trofeo Bonfiglio, la FIT ha annunciato che la wild card delle ATP NextGen Finals, in programma a Milano dal 7 all’11 novembre, verrà assegnata ad un giocatore italiano al termine di un torneo di qualificazione a cui prenderanno parte gli otto migliori italiani under 21.

Il criterio si baserà sulla Race to Milan.

Ecco al momento la Classifica (i migliori 8 Under 21 giocheranno il torneo di Pre-Quali)



Classifica Atp Race Singolo (08-05-2017) 19 Best: ND 0 -- Matteo Berrettini ITA, 12-04-1996 113 Punti 6 Tornei 32 Best: ND ▼ -3 Gianluigi Quinzi ITA, 01-02-1996 68 Punti 5 Tornei 86 Best: ND ▲ 3 Liam Caruana ITA, 22-01-1998 15 Punti 5 Tornei 88 Best: ND 0 -- Cristian Carli ITA, 25-03-1996 14 Punti 9 Tornei 97 Best: ND ▲ 34 Raul Brancaccio ITA, 04-05-1997 11 Punti 7 Tornei 114 Best: ND ▼ -4 Andrea Pellegrino ITA, 23-03-1997 8 Punti 7 Tornei 122 Best: ND ▼ -3 Filippo Baldi ITA, 10-01-1996 7 Punti 7 Tornei 122 Best: ND 0 -- Riccardo Balzerani ITA, 25-10-1998 7 Punti 7 Tornei 135 Best: ND ▲ 11 Jacopo Stefanini ITA, 11-04-1996 5 Punti 6 Tornei 152 Best: ND ▼ -2 Julian Ocleppo ITA, 01-08-1997 4 Punti 6 Tornei 175 Best: ND ▼ -6 Jacopo Berrettini ITA, 27-11-1998 3 Punti 7 Tornei 187 Best: ND ▲ 23 Luigi Sorrentino ITA, 18-06-1998 2 Punti 2 Tornei 195 Best: ND ▼ -16 Enrico Dalla Valle ITA, 21-03-1998 2 Punti 3 Tornei 195 Best: ND ▲ 54 Luca Prevosto ITA, 09-09-1998 2 Punti 3 Tornei 212 Best: ND ▼ -13 Francesco Ferrari ITA, 22-06-1997 2 Punti 5 Tornei 225 Best: ND ▼ -15 Mirko Cutuli ITA, 16-05-1996 1 Punti 1 Tornei 225 Best: ND ▼ -15 Paolo Dagnino ITA, 27-10-1997 1 Punti 1 Tornei 225 Best: ND ▼ -15 Matteo De Vincentis ITA, 25-04-1998 1 Punti 1 Tornei 225 Best: ND ▼ -15 Manfred Fellin ITA, 24-02-1997 1 Punti 1 Tornei 225 Best: ND ▼ -15 Francesco Forti ITA, 26-07-1999 1 Punti 1 Tornei 225 Best: ND ▼ -15 Horst Rieder ITA, 14-04-1997 1 Punti 1 Tornei 225 Best: ND ▼ -15 Matteo Tinelli ITA, 05-02-1997 1 Punti 1 Tornei 258 Best: ND ▼ -9 Carlo Donato ITA, 03-04-1999 1 Punti 2 Tornei 283 Best: ND ▼ -12 Gian Marco Moroni ITA, 13-02-1998 1 Punti 3 Tornei 283 Best: ND 0 -- Corrado Summaria ITA, 08-02-1998 1 Punti 3 Tornei 283 Best: ND ▼ -12 Nicolo Turchetti ITA, 29-05-1996 1 Punti 3 Tornei 306 Best: ND ▼ -11 Giovanni Fonio ITA, 07-05-1998 1 Punti 4 Tornei