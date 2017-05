Dal Foro Italico: Angelo Binaghi non era d’accordo sull’invito alla Sharapova ed è dispiaciuto sullla possibile assenza Francesca Schiavone

Angelo Binaghi, Presidente della FIT, non era d’accordo nel concedere la wild card a Maria Sharapova per il torneo di Roma.

La Wild card alla Sharapova: “Abbiamo avuto un grande confronto, molto aspro e duro ma alla fine ha vinto Palmieri.

Io non ero d’accordo ma alla fine mi ha convinto. Il caso della Sharapova è controverso ed è stato a lungo dibattuto negli ultimi mesi Palmieri ha preso la sua posizione, abbiamo avuto spesso delle opinioni differenti e non solo nel caso della Sharapova. Molte volte lui ha sbagliato, perché pensava che le prequalificazioni fossero una cosa che non si dovesse fare, altre volte invece ha avuto ragione: sulla wild card alla Sharapova ci ha convinto. Ora confidiamo che la russa venga al Colosseo.”

Sulla Schiavone: “Sicuramente siamo dispiaciuti per la sua assenza, ma eravamo in un cul de sac e non potevamo fare altrimenti.

Purtroppo abbiamo dato un invito alla Sharapova quando ce l’ha chiesto, a gennaio, mentre la Schiavone stava ancora decidendo se continuare a giocare o meno. È stata una decisione sofferta: ci siamo confrontati con Palmieri e ognuno aveva le sue idee, ma nessuno di noi poteva mai pensare che questo sarebbe andato a discapito di Francesca Schiavone.

La grande epopea del tennis femminile italiano è partita dalla Schiavone: la trascinatrice dei primi anni è stata lei, poi sono arrivate tutte le altre. E quello che sta facendo quest’anno è straordinario: una cosa bellissima ma assolutamente imprevista”.