Dal Roma Garden: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Il campo centrale del Tennis Garden ha visto vincere tre dei cinque italiani in gara nel secondo turno del Tabellone principale. Le tribune sono state prese d’assalto già al primo incontro delle 13:00, che ha visto primeggiare Cecchinato sul coriaceo cileno Jarry 7/6(5) 6/4. Si è capito subito che la giornata di gare sarebbe stata di grande intensità agonistica, ed infatti ad assistere al match fra Tsitsipas e Vesely, si sono accalcate decine di spettatori incuriositi dal giovane greco che incontrava il quotato giocatore ceco. Solo al termine di tre tiratissimi set, Stefanos batte Jiri, rappresentando la vera sorpresa della giornata.

Come al solito Vesely parte con ritmo lento nel primo set che perde 4/6, reagisce nel secondo concluso 6/4 in suo favore, chiudendo al Tie Break del terzo 6/7 per Tsitsipas, che ha impostato una tattica di gioco rivelatasi fatale per il più accreditato dei contendenti alla vigilia del torneo. Il belga Coppejans esprime un tennis effervescente ed al tempo stesso concreto, a farne le spese questa volta è Adam Pavlasek che esce dalla competizione sconfitto 6/2 7/6. La partita più lunga degli ottavi, durata 3h20’, è quella vinta da Stefano Travaglia sull’irriducibile Marco Trungelliti 7/6 5/7 7/6. Un incontro dall’esito incerto fino agli ultimi scambi, con soluzioni di gioco di pregevole fattura messe in mostra dai due bravi tennisti. Travaglia ci ha creduto fino in fondo e questa sua determinazione è stata la chiave che gli ha aperto la porta della vittoria. Si qualificano ai quarti Kovalik che elimina Giustino 6/2 6/4 e Maden vincente su Martin 6/4 7/6. Ultimo atleta ad entrare nei migliori otto della competizione è Gianluigi Quinzi, seguito da tanti appassionati rimasti fino a sera per sostenerlo e vedere i miglioramenti compiuti dal tennista marchigiano come approccio mentale e determinazione agonistica. Il tedesco Marterer si oppone solo nel primo set terminato 7/5, per poi cedere nel secondo 6/1. Da sottolineare la concentrazione di Gianluigi e gli efficacissimi colpi da fondo campo, che in più di uno scambio hanno lasciato fermo il pur bravo Maximilian.

CAMPO CENTRALE – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [WC] Stefanos Tsitsipas vs Jozef Kovalik

2. [WC] Gianluigi Quinzi vs Marco Cecchinato

3. [Q] Yannick Maden vs [SE] Stefano Travaglia (non prima ore: 17:00)

CAMPO 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Kimmer Coppejans vs [WC] Riccardo Bellotti

2. [WC] Tomislav Brkic / Flavio Cipolla vs Andreas Mies / Oscar Otte

3. Kimmer Coppejans / Marton Fucsovics vs [WC] Marco Cecchinato / Matteo Donati