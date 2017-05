Simona Halep si sfila dalla Bouchard e dichiara: “Per me se Maria c’è o non c’è fa lo stesso. Non sento una motivazione extra.”

Simona Halep si sfila da Eugenie Bouchard e dichiara di non aver augurato buona fortuna alla canadese nel match con la Sharapova “perché non parliamo. Lei è diversa. Non posso giudicarla e ammirarla per questo. Non ho niente da dire su di lei come persona.”

Su Maria Sharapova: “Non ci sto pensando molto, perché molte giocatrici sono difficili da affrontare a questo livello che è il più alto che c’è nel tennis. Per me se Maria c’è o non c’è fa lo stesso. Non sento una motivazione extra.”