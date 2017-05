L’ATP Croatia Open sbarca su Sky. Siglata una sinergia con il programma Icarus che garantirà ampia diffusione al torneo sui canali di Sky Sport

L’ATP Croatia Open di Umago sbarca sulla piattaforma Sky.

A partire dall’edizione 2017 della kermesse croata, grazie alla sinergia con il programma Icarus, il torneo troverà ampia diffusione sui canali di Sky Sport attraverso le sue reti ammiraglie: Sky Sport 2, Sky Sport 3, Sky Sport Plus e Sky Sport Mix.

Il primo passo nell’ambito di questa collaborazione si è già svolto, grazie anche alla collaborazione di Goran Ivanišević, grande amico del torneo croato e trionfatore a Wimbledon nel 2001.

L’ex giocatore, al quale lo scorso anno è stato intitolato il campo centrale del complesso ‘Stella Maris’ che ospita tutte le partite dell’ATP Croatia Open, è stato raggiunto a Umago da una troupe di Icarus per registrare un’intervista esclusiva che sarà messa in onda da maggio a luglio su Sky, quale ‘special’ di avvicinamento al torneo che andrà in scena dal 14 al 23 luglio prossimo, accompagnato da una serie di clip che saranno proposte a rotazione nell’arco delle settimane.

Icarus è un format di successo che va in onda ormai da 14 anni ininterrottamente e che viene proposto per 52 settimane su 52 nell’ambito dei palinsesti Sky.

Nato con l’obiettivo di andare “alla ricerca del limite”, si è progressivamente trasformato in programma sportivo a 360° che, soprattutto nelle ultime stagioni, ai tradizionali reportage su discipline ed eventi ‘estremi’ abbina ampi servizi sportivi di respiro più classico su kermesse di livello internazionale ospitate in località suggestive.

Il primo servizio conterrà un’approfondita panoramica su Umago e il suo mondo sportivo fatto anche di mare, spettacoli e attrazioni eno-gastronomiche, culminando in alcune battute a 360° regalate da Goran Ivanišević (dopo l’esibizione record del 2016 contro Andre Agassi, anche quest’anno sarà impegnato sul campo centrale nella data del 19 luglio per una serata dedicata agli ‘eroi di Wimbledon’ che lo vedrà protagonista insieme all’australiano Pat Cash, all’olandese Richard Krajicek e al rapper, dj e produttore statunitense Redfoo) delle quali forniamo di seguito alcune anticipazioni:

– “Umago è più di un torneo: è un evento, è uno spettacolo! Tutta Umago e tutta l’Istria vivono per questi dieci giorni di festa, prima, durante e dopo le partite”;

– “Grazie al cielo sono stato un tennista e, questo motivo, non ho dovuto pensare a intraprendere altre strade nella vita”;

– “Fabio Fognini è uno dei più divertenti ed eccitanti giocatori in circolazione. Io pagherei sempre il biglietto per andare a vederlo giocare”;

– “Il torneo di Umago piace ai giocatori perché l’organizzazione è perfetta”;

– “Per l’sibizione del 19 luglio garantisco una grande serata, insieme ad amici e rivali che, proprio come me, hanno trionfato sull’erba di Wimbledon. Non ho mai fallito nel mio obiettivo di regalare spettacolo e divertimento. E sarà così anche quest’anno per premiare un pubblico che riempie sempre con entusiasmo ogni poltroncina degli spalti del campo centrale di Umago.