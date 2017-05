Francesca Schiavone: “Se voglio continuare a giocare, anche da numero 100 del mondo, che problema c’è?”

Dopo la sconfitta all’esordio nel torneo WTA Premier di Madrid, Francesca Schiavone ha rilasciato delle dichiarazioni forti ma molto sincere.

“Nel mondo del tennis va tutto molto veloce. Sei qui, poi non sei più qui. Sei una leggenda, poi non lo sei più. Penso che la miglior cosa che io possa fare sia godermi ogni cosa in questo momento. Apprezzare ogni istante che passo in campo, ogni momento in cui amo questo sport. Mi porto tutto nel mio cuore”.

Ad una domanda Sull’età: “Ho 36 anni, non sono vecchia. Potete chiudere la bocca e non rompermi le p***e? Perché ho due p***e giganti, piene di m***a. La gente continua a dirmi: ‘ma hai 36 anni’ ed il problema dove è? Se decido che voglio scalare una montagna, l’Everest, vado e scalo l’Everest. Se voglio continuare a giocare, anche da numero 100 del mondo, che problema c’è? La gente vuole divertirsi? Venga a vedermi. Non vuole divertirsi? Vada a vedere le ventenni”.