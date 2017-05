Combined Madrid: Il programma di Martedì 09 Maggio

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ivo Karlovic vs Roberto Bautista Agut

2. Roberta Vinci vs [3] Simona Halep

3. [1] Andy Murray vs [WC] Marius Copil

4. Alexander Zverev vs Fernando Verdasco (non prima ore: 20:00)

5. [4] Dominika Cibulkova vs [Q] Oceane Dodin

Arantxa Sanchez Vicario – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Tommy Robredo vs [WC] Nicolas Almagro

2. Benoit Paire vs Pablo Carreno Busta

3. [WC] Sorana Cirstea vs Catherine Bellis (non prima ore: 16:00)

4. [Q] Pierre-Hugues Herbert vs [13] Lucas Pouille

5. Timea Bacsinszky vs Kiki Bertens

Estadio 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [16] Samantha Stosur vs [Q] Mariana Duque-Mariño

2. Albert Ramos-Vinolas vs Diego Schwartzman

3. Florian Mayer vs [9] David Goffin

4. [Q] Donna Vekic vs Misaki Doi

5. [LL] Jared Donaldson OR [Q] Adrian Mannarino vs [8] Dominic Thiem

Pista 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Laura Siegemund vs CoCo Vandeweghe

2. Mischa Zverev vs [LL] Borna Coric

3. [PR] Tommy Haas vs Gilles Muller

4. Rohan Bopanna / Pablo Cuevas vs Fabrice Martin / Daniel Nestor

5. [1] Henri Kontinen / John Peers vs Oliver Marach / Mate Pavic

Pista 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ryan Harrison vs Bernard Tomic

2. Darija Jurak / Anastasia Rodionova vs [3] Yung-Jan Chan / Martina Hingis

3. [Q] Johanna Larsson vs Irina-Camelia Begu

4. Nao Hibino / Alicja Rosolska vs [O] Irina-Camelia Begu / Simona Halep

Pista 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Saisai Zheng vs [Q] Qiang Wang

2. [WC] Arantxa Parra Santonja / Sílvia Soler-Espinosa OR Chia-Jung Chuang / Shuai Peng vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina

3. [5] Raven Klaasen / Rajeev Ram vs Nick Kyrgios / Jack Sock

4. [WC] David Marrero / Tommy Robredo vs Pablo Carreno Busta / Guillermo Garcia-Lopez

Pista 7 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Lucie Hradecka / Katerina Siniakova vs [G] Raquel Atawo / Daria Kasatkina

2. [4] Sania Mirza / Yaroslava Shvedova vs Christina Mchale / Monica Niculescu

3. [7] Julia Goerges / Barbora Strycova vs Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke

4. [O] Chen Liang / Olga Savchuk vs [WC] Lara Arruabarrena / Sara Sorribes Tormo