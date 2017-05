Combined Madrid: I risultati della terza giornata. Eugenie Bouchard elimina Maria Sharapova (Video)

Ancora eliminazioni importanti a Madrid.

Eugenie Bouchard decisamente a sorpresa ha eliminato Maria Sharapova dopo una splendida partita conclusa in favore della canadese con il risultato di 75 26 64 dopo 2 ore e 52 minuti di grande battaglia.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set la Bouchard ha piazzato il break decisivo su 4 pari, quando dal 40-15 ha conquistato quattro punti consecutivi.

Nel game successivo la canadese, dal 15-40, annullava due palle break e poi alla seconda palla match utile e dopo un bellissimo diritto vincente, chiudeva la contesa per 6 a 4.

Primo successo in carriera contro Masha per Genie.

Karolina Pliskova, seconda favorita del seeding, saluta il pubblico spagnolo: la ceca, numero 3 del ranking mondiale, è stata battuta al secondo turno con un un doppio 63, in un’ora e 18 minuti, dalla lettone Anastasia Sevastova, numero 22 Wta, in un match mai in discussione.

Si è salvata per un pelo, invece, Angelique Kerber, numero due Wta (ma lunedì prossimo tornerà in vetta vista l’assenza di Serena per maternità): la tedesca ha sconfitto per 62 16 75 Katerina Siniakova, numero 37 del ranking mondiale.

Debutto vincente invece per Grigor Dimitrov, numero 12 del ranking e del tabellone, impostosi 76(7) 64 sul tedesco Philipp Kohlschreiber, numero 37 Atp, Tomas Berdych, 11esima testa di serie, che ha regolato con un doppio 64 l’uzbeco Denis Istomin, numero 85 Atp, proveniente dalle qualificazioni.

Out Gael Monfils, numero 16 del ranking e 15 del seeding, estromesso dal connazionale Gilles Simon, numero 32 Atp, al termine di un incontro dall’andamento stranissimo (06 60 76 lo score). Fuori a sorpresa anche lo statunitense Jack Sock, numero 14 del tabellone, piegato per 64 06 76(4) dal francese Nicolas Mahut, numero 48 Atp.

Combined Madrid – 1° Turno M. – 2° Turno F.

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Anastasija Sevastova vs [2] Karolina Pliskova



WTA Madrid Anastasija Sevastova Anastasija Sevastova 6 6 Karolina Pliskova [2] Karolina Pliskova [2] 3 3 Vincitore: A. SEVASTOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 K. Pliskova 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 K. Pliskova 15-0 30-0 ace 4-1 → 4-2 A. Sevastova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-1 → 4-1 K. Pliskova 0-15 15-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 A. Sevastova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Sevastova 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Sevastova 15-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Pliskova 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Sevastova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [1] Angelique Kerber vs Katerina Siniakova (non prima ore: 13:30)



WTA Madrid Angelique Kerber [1] Angelique Kerber [1] 6 1 7 Katerina Siniakova Katerina Siniakova 2 6 5 Vincitore: A. KERBER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 A. Kerber 15-0 40-0 40-15 df 40-30 5-5 → 6-5 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Kerber 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 3-3 → 3-4 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 1-1 → 2-1 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 1-0 → 1-1 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-5 → 1-6 A. Kerber 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Siniakova 15-0 30-0 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 A. Kerber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Kerber 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-1 → 4-1 A. Kerber 0-15 df 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 A. Kerber 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

3. David Ferrer vs [Q] Mikhail Kukushkin



ATP Madrid David Ferrer David Ferrer 2 7 6 Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 6 6 4 Vincitore: D. FERRER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 D. Ferrer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Ferrer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 D. Ferrer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Ferrer 15-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 D. Ferrer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Ferrer 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-4 → 5-4 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 4-3 → 4-4 D. Ferrer 0-15 df 15-15 30-15 3-3 → 4-3 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 D. Ferrer 30-0 30-15 df 40-15 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-2 → 1-3 D. Ferrer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 D. Ferrer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 2-5 → 2-6 D. Ferrer 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-5 → 2-5 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 D. Ferrer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Ferrer 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Ferrer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Eugenie Bouchard vs [WC] Maria Sharapova (non prima ore: 20:00)



WTA Madrid Eugenie Bouchard Eugenie Bouchard 7 2 6 Maria Sharapova Maria Sharapova 5 6 4 Vincitore: E. BOUCHARD Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Bouchard 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 M. Sharapova 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 E. Bouchard 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 M. Sharapova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 E. Bouchard 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Sharapova 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Bouchard 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Sharapova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Bouchard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Sharapova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 E. Bouchard 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 E. Bouchard 0-15 0-30 0-40 df df 2-3 → 2-4 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Bouchard 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Sharapova 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Bouchard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Bouchard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Sharapova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-5 → 6-5 E. Bouchard 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 M. Sharapova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 E. Bouchard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 E. Bouchard 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 M. Sharapova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 E. Bouchard 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Bouchard 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 M. Sharapova 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

5. [Q] Ernesto Escobedo vs Feliciano Lopez (non prima ore: 21:30)



ATP Madrid Ernesto Escobedo • Ernesto Escobedo 40 4 3 Feliciano Lopez Feliciano Lopez A 6 5 Match Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Escobedo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 F. Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 2-4 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Escobedo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 E. Escobedo 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Lopez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Lopez 15-0 30-0 3-4 → 3-5 E. Escobedo 30-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 F. Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Lopez 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-2 → 1-3 E. Escobedo 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 1-2 F. Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Escobedo 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Arantxa Sanchez Vicario – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [12] Grigor Dimitrov vs Philipp Kohlschreiber



ATP Madrid Grigor Dimitrov [12] Grigor Dimitrov [12] 7 6 Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber 6 4 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 0-15 df 0-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* ace 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* ace 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 3-3 → 4-3 P. Kohlschreiber 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 2-2 → 2-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [15] Gael Monfils vs Gilles Simon



ATP Madrid Gael Monfils [15] Gael Monfils [15] 6 0 6 Gilles Simon Gilles Simon 0 6 7 Vincitore: G. SIMON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 ace 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 G. Simon 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 df 5-3 → 5-4 G. Simon 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-30 3-1 → 4-1 G. Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 df 40-30 2-0 → 3-0 G. Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-0 → 2-0 G. Monfils 15-15 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 G. Simon 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-5 → 0-6 G. Monfils 30-0 40-0 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 G. Simon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-3 → 0-4 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 G. Simon 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 G. Simon 15-15 30-15 30-30 30-40 5-0 → 6-0 G. Monfils 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 G. Simon 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 3-0 → 4-0 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 G. Simon 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Monfils 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. Alison Riske vs [8] Svetlana Kuznetsova



WTA Madrid Alison Riske Alison Riske 6 6 2 Svetlana Kuznetsova [8] Svetlana Kuznetsova [8] 2 7 6 Vincitore: S. KUZNETSOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Kuznetsova 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Riske 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 A. Riske 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 A. Riske 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Riske 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 9-10* 6-6 → 6-7 A. Riske 0-15 0-30 15-30 30-30 5-6 → 6-6 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Riske 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 S. Kuznetsova 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. Riske 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 S. Kuznetsova 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 A. Riske 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Riske 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 A. Riske 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 S. Kuznetsova 15-0 30-0 4-0 → 4-1 A. Riske 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 df 15-40 2-0 → 3-0 A. Riske 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 1-0

4. [15] Barbora Strycova vs [WC] Lara Arruabarrena



WTA Madrid Barbora Strycova [15] Barbora Strycova [15] 6 3 3 Lara Arruabarrena Lara Arruabarrena 3 6 6 Vincitore: L. ARRUABARRENA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 3-5 → 3-6 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 L. Arruabarrena 15-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Arruabarrena 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 L. Arruabarrena 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Strycova 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Strycova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 L. Arruabarrena 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. [Q] Andrey Kuznetsov vs [10] Jo-Wilfried Tsonga (non prima ore: 20:00)



ATP Madrid Andrey Kuznetsov • Andrey Kuznetsov 30 6 7 2 Jo-Wilfried Tsonga [10] Jo-Wilfried Tsonga [10] 0 7 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Kuznetsov 15-0 30-0 2-3 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Kuznetsov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 J. Tsonga 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 6-5 → 6-6 A. Kuznetsov 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Kuznetsov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Tsonga 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Kuznetsov 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Kuznetsov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Kuznetsov 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Kuznetsov 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 A. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Tsonga 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 A. Kuznetsov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 4-4 → 4-5 A. Kuznetsov 15-0 30-0 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 J. Tsonga 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. Tsonga 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Kuznetsov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Tsonga 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

6. Carla Suárez Navarro vs [10] Caroline Wozniacki (non prima ore: 21:30)



WTA Madrid Carla Suárez Navarro Carla Suárez Navarro 6 2 6 Caroline Wozniacki [10] Caroline Wozniacki [10] 4 6 2 Vincitore: C. SUAREZ NAVARRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Suárez Navarro 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Wozniacki 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 1-4 → 2-4 C. Wozniacki 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 C. Wozniacki 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-30 5-4 → 6-4 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Suárez Navarro 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Estadio 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Guillermo Garcia-Lopez vs [WC] Marius Copil



ATP Madrid Guillermo Garcia-Lopez Guillermo Garcia-Lopez 6 6 6 Marius Copil Marius Copil 7 4 7 Vincitore: M. COPIL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 df 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 ace 6-6 → 6-7 M. Copil 15-0 30-0 40-0 ace ace 6-5 → 6-6 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Copil 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-4 → 5-4 M. Copil 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Copil 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 2-3 → 3-3 G. Garcia-Lopez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Copil 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 M. Copil 30-0 40-0 0-1 → 0-2 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Copil 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Copil 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Copil 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 G. Garcia-Lopez 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 2-2 → 3-2 M. Copil 0-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 G. Garcia-Lopez 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Copil 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 2*-3 df 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 df 6-6 → 6-7 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-6 → 6-6 M. Copil 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 G. Garcia-Lopez 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 M. Copil 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 G. Garcia-Lopez 15-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Copil 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 G. Garcia-Lopez 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 ace 1-4 → 2-4 M. Copil 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 G. Garcia-Lopez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 M. Copil 15-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 1-2 G. Garcia-Lopez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Copil 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [11] Tomas Berdych vs [Q] Denis Istomin



ATP Madrid Tomas Berdych [11] Tomas Berdych [11] 6 6 Denis Istomin Denis Istomin 4 4 Vincitore: T. BERDYCH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 D. Istomin 15-0 40-0 5-3 → 5-4 T. Berdych 30-0 ace 40-0 ace 4-3 → 5-3 D. Istomin 15-0 30-0 ace 4-2 → 4-3 T. Berdych 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-2 → 4-2 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 T. Berdych 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 D. Istomin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Istomin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 T. Berdych 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 5-3 D. Istomin 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 T. Berdych 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Istomin 0-15 0-30 0-40 15-40 df 2-2 → 3-2 T. Berdych 15-0 30-0 ace 1-2 → 2-2 D. Istomin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Berdych 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Istomin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Lauren Davis vs [14] Kristina Mladenovic



WTA Madrid Lauren Davis Lauren Davis 3 6 6 Kristina Mladenovic [14] Kristina Mladenovic [14] 6 1 7 Vincitore: K. MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 df 3-5 → 4-5 L. Davis 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 40-40 40-A 3-4 → 3-5 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-3 → 2-4 K. Mladenovic 15-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Davis 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 0-2 → 1-2 L. Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 K. Mladenovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 L. Davis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Davis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 30-15 2-4 → 2-5 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Davis 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 K. Mladenovic 0-15 df 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 1-0

4. [16] Nick Kyrgios vs Marcos Baghdatis



ATP Madrid Nick Kyrgios [16] Nick Kyrgios [16] 7 6 Marcos Baghdatis Marcos Baghdatis 6 4 Vincitore: N. KYRGIOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Baghdatis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 N. Kyrgios 15-0 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Baghdatis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 30-15 ace 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Baghdatis 15-0 30-0 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Baghdatis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Baghdatis 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 4*-0 ace 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 M. Baghdatis 15-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 6-5 → 6-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-15 5-5 → 6-5 M. Baghdatis 15-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Kyrgios 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 M. Baghdatis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 N. Kyrgios 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Baghdatis 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 2-2 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 M. Baghdatis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Pista 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Robin Haase vs Daniel Evans



ATP Madrid Robin Haase Robin Haase 7 6 Daniel Evans Daniel Evans 5 2 Vincitore: R. HAASE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Haase 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-2 → 6-2 D. Evans 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 R. Haase 0-15 15-15 30-15 ace 4-1 → 5-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-0 → 4-1 R. Haase 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Evans 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 R. Haase 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 D. Evans 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 D. Evans 0-15 df 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 R. Haase 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 5-5 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Haase 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Haase 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 D. Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 R. Haase 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Evans 0-15 15-15 15-40 0-0 → 1-0

2. Marcel Granollers vs Florian Mayer



ATP Madrid Marcel Granollers Marcel Granollers 5 5 Florian Mayer Florian Mayer 7 7 Vincitore: F. MAYER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Granollers 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-4 → 4-5 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Mayer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Granollers 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 F. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Granollers 0-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 M. Granollers 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 M. Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 M. Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 F. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Granollers 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Mayer 0-15 0-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-1 → 1-1 F. Mayer 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Nicolas Mahut vs [14] Jack Sock



ATP Madrid Nicolas Mahut Nicolas Mahut 6 0 7 Jack Sock [14] Jack Sock [14] 4 6 6 Vincitore: N. MAHUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 df 2*-2 2-3* 2-4* 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 J. Sock 0-15 15-15 40-15 6-5 → 6-6 N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Sock 15-0 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 4-4 → 5-4 J. Sock 15-0 30-0 40-15 4-3 → 4-4 N. Mahut 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 J. Sock 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 3-2 → 3-3 N. Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 J. Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Sock 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Sock 0-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 N. Mahut 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 df 0-4 → 0-5 J. Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 N. Mahut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-2 → 0-3 J. Sock 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 0-2 N. Mahut 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sock 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 6-4 N. Mahut 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 J. Sock 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 J. Sock 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 N. Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 J. Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Mahut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Sock 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. Philipp Kohlschreiber / Dominic Thiem vs Fabio Fognini / Treat Huey



ATP Madrid Philipp Kohlschreiber / Dominic Thiem Philipp Kohlschreiber / Dominic Thiem 6 2 Fabio Fognini / Treat Huey Fabio Fognini / Treat Huey 7 6 Vincitori: FOGNINI / HUEY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Fognini / Huey 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 P. Kohlschreiber / Thiem 0-15 15-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 F. Fognini / Huey 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 P. Kohlschreiber / Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 F. Fognini / Huey 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-2 → 1-3 P. Kohlschreiber / Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 F. Fognini / Huey 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 P. Kohlschreiber / Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 P. Kohlschreiber / Thiem 15-0 40-0 5-6 → 6-6 F. Fognini / Huey 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 P. Kohlschreiber / Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 F. Fognini / Huey 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Kohlschreiber / Thiem 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Fognini / Huey 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 P. Kohlschreiber / Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 F. Fognini / Huey 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Kohlschreiber / Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 1-2 → 2-2 F. Fognini / Huey 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber / Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 F. Fognini / Huey 15-0 30-0 40-15 0-0 → 0-1

Pista 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Johanna Konta / Shelby Rogers vs [5] Timea Babos / Andrea Hlavackova



WTA Madrid Johanna Konta / Shelby Rogers Johanna Konta / Shelby Rogers 5 1 Timea Babos / Andrea Hlavackova [5] Timea Babos / Andrea Hlavackova [5] 7 6 Vincitori: BABOS / HLAVACKOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 J. Konta / Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 T. Babos / Hlavackova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J. Konta / Rogers 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 T. Babos / Hlavackova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Konta / Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 T. Babos / Hlavackova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 J. Konta / Rogers 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Babos / Hlavackova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-6 → 5-7 J. Konta / Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 T. Babos / Hlavackova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Konta / Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Babos / Hlavackova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 J. Konta / Rogers 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 T. Babos / Hlavackova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Konta / Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Babos / Hlavackova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Konta / Rogers 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Babos / Hlavackova 15-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 J. Konta / Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Oliver Marach / Mate Pavic vs Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi



ATP Madrid Oliver Marach / Mate Pavic Oliver Marach / Mate Pavic 6 6 10 Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi Florin Mergea / Aisam-Ul-Haq Qureshi 7 3 8 Vincitori: MARACH / PAVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 O. Marach / Pavic 1-0 1-1 2-1 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 4-6 4-7 df 5-7 5-8 6-8 7-8 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-3 → 6-3 F. Mergea / Qureshi 0-15 15-15 15-30 30-30 5-2 → 5-3 O. Marach / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 4-2 → 5-2 F. Mergea / Qureshi 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Mergea / Qureshi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 2-0 → 3-0 F. Mergea / Qureshi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 O. Marach / Pavic 15-0 40-0 ace ace 5-6 → 6-6 F. Mergea / Qureshi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 5-6 O. Marach / Pavic 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 F. Mergea / Qureshi 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Mergea / Qureshi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Mergea / Qureshi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Mergea / Qureshi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Mergea / Qureshi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [Q] Thomaz Bellucci vs Pablo Cuevas



ATP Madrid Thomaz Bellucci Thomaz Bellucci 6 6 6 Pablo Cuevas Pablo Cuevas 7 4 7 Vincitore: P. CUEVAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 T. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 P. Cuevas 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 P. Cuevas 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 T. Bellucci 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Cuevas 15-0 40-0 40-15 df 3-3 → 3-4 T. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 T. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 P. Cuevas 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 T. Bellucci 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 P. Cuevas 15-0 15-15 15-30 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Cuevas 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 T. Bellucci 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 4-3 → 5-3 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 4-3 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 P. Cuevas 15-0 30-15 ace 3-1 → 3-2 T. Bellucci 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 P. Cuevas 15-0 15-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Bellucci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 P. Cuevas 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 df 6-6 → 6-7 P. Cuevas 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Bellucci 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 P. Cuevas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Bellucci 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-3 → 4-4 T. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 P. Cuevas 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 T. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Bellucci 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 2-1 P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 T. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [LL] Jared Donaldson vs [Q] Adrian Mannarino



ATP Madrid Jared Donaldson Jared Donaldson 7 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 5 3 Vincitore: J. DONALDSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Mannarino 0-15 0-30 df 0-40 15-40 4-3 → 5-3 J. Donaldson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 A. Mannarino 0-15 15-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 J. Donaldson 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Mannarino 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Donaldson 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 df 6-5 → 7-5 J. Donaldson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 J. Donaldson 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-3 → 5-4 A. Mannarino 15-0 30-0 5-2 → 5-3 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-2 → 5-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Donaldson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Donaldson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Donaldson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

5. Kiki Bertens / Johanna Larsson vs Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic



WTA Madrid Kiki Bertens / Johanna Larsson Kiki Bertens / Johanna Larsson 7 7 Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic 6 5 Vincitori: BERTENS / LARSSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 K. Bertens / Larsson 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 6-5 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 K. Bertens / Larsson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 K. Bertens / Larsson 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 3-4 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 3-1 → 3-2 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-0 → 3-1 K. Bertens / Larsson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 2-0 K. Bertens / Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 K. Bertens / Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 3-5 S. Kuznetsova / Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-3 → 3-4 K. Bertens / Larsson 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 2-2 → 2-3 K. Bertens / Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Kuznetsova / Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 K. Bertens / Larsson 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Kuznetsova / Mladenovic 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

Pista 6 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Hao-Ching Chan / Jelena Ostapenko vs Gabriela Dabrowski / Yifan Xu



WTA Madrid Hao-Ching Chan / Jelena Ostapenko Hao-Ching Chan / Jelena Ostapenko 7 3 6 Gabriela Dabrowski / Yifan Xu Gabriela Dabrowski / Yifan Xu 5 6 10 Vincitori: DABROWSKI / XU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 G. Dabrowski / Xu 0-1 H. Chan / Ostapenko 0-1 1-1 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 3-7 4-8 5-8 5-9 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 H. Chan / Ostapenko 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 3-4 → 3-5 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 H. Chan / Ostapenko 0-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 H. Chan / Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 H. Chan / Ostapenko 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Dabrowski / Xu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 H. Chan / Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 H. Chan / Ostapenko 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 H. Chan / Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 G. Dabrowski / Xu 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 H. Chan / Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 H. Chan / Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 G. Dabrowski / Xu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 H. Chan / Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 G. Dabrowski / Xu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

2. [O] Samantha Stosur / Shuai Zhang vs [O] Daria Gavrilova / Anastasia Pavlyuchenkova



WTA Madrid Samantha Stosur / Shuai Zhang Samantha Stosur / Shuai Zhang 7 6 Daria Gavrilova / Anastasia Pavlyuchenkova Daria Gavrilova / Anastasia Pavlyuchenkova 6 2 Vincitori: STOSUR / ZHANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 D. Gavrilova / Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-1 → 5-2 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-1 → 5-1 D. Gavrilova / Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 D. Gavrilova / Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Gavrilova / Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 D. Gavrilova / Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 D. Gavrilova / Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Gavrilova / Pavlyuchenkova 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Gavrilova / Pavlyuchenkova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 3-2 → 3-3 S. Stosur / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Gavrilova / Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 S. Stosur / Zhang 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Gavrilova / Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 S. Stosur / Zhang 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

3. Marcin Matkowski / Alexander Peya vs Robin Haase / Albert Ramos-Vinolas



ATP Madrid Marcin Matkowski / Alexander Peya Marcin Matkowski / Alexander Peya 5 6 Robin Haase / Albert Ramos-Vinolas Robin Haase / Albert Ramos-Vinolas 7 7 Vincitori: HAASE / RAMOS-VINOLAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* df 3-3* ace 3*-4 4-5* 5-5* df 5*-6 6-6 → 6-7 R. Haase / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 6-5 → 6-6 M. Matkowski / Peya 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 5-5 → 6-5 R. Haase / Ramos-Vinolas 0-15 15-15 40-15 5-4 → 5-5 M. Matkowski / Peya 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Haase / Ramos-Vinolas 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Matkowski / Peya 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Haase / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Matkowski / Peya 15-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 R. Haase / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Matkowski / Peya 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 R. Haase / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Matkowski / Peya 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Haase / Ramos-Vinolas 15-0 15-15 30-15 5-6 → 5-7 M. Matkowski / Peya 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 R. Haase / Ramos-Vinolas 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 M. Matkowski / Peya 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Haase / Ramos-Vinolas 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 M. Matkowski / Peya 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Haase / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 M. Matkowski / Peya 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 ace 2-2 → 2-3 R. Haase / Ramos-Vinolas 0-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 M. Matkowski / Peya 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 R. Haase / Ramos-Vinolas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Matkowski / Peya 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

ATP Madrid Brian Baker / Nicholas Monroe Brian Baker / Nicholas Monroe 5 7 10 Gilles Muller / Gilles Simon Gilles Muller / Gilles Simon 7 6 8 Vincitori: BAKER / MONROE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 G. Muller / Simon 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 ace 7-8 7-9 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 B. Baker / Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 G. Muller / Simon 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Baker / Monroe 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Muller / Simon 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Baker / Monroe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 3-4 → 4-4 G. Muller / Simon 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Baker / Monroe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 G. Muller / Simon 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Baker / Monroe 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Muller / Simon 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Baker / Monroe 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 G. Muller / Simon 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 B. Baker / Monroe 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 5-6 → 5-7 G. Muller / Simon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 B. Baker / Monroe 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 G. Muller / Simon 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 B. Baker / Monroe 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 G. Muller / Simon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 B. Baker / Monroe 30-0 2-3 → 3-3 G. Muller / Simon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 B. Baker / Monroe 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 G. Muller / Simon 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Baker / Monroe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 G. Muller / Simon 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

Pista 7 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Christina Mchale / Monica Niculescu vs Barbora Krejcikova / Alla Kudryavtseva



WTA Madrid Christina Mchale / Monica Niculescu Christina Mchale / Monica Niculescu 6 3 10 Barbora Krejcikova / Alla Kudryavtseva Barbora Krejcikova / Alla Kudryavtseva 3 6 8 Vincitori: MCHALE / NICULESCU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 B. Krejcikova / Kudryavtseva 1-0 2-0 3-0 3-1 3-2 3-3 4-3 5-4 6-4 7-4 7-5 8-5 8-6 8-7 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 B. Krejcikova / Kudryavtseva 15-0 15-15 30-30 df 40-30 40-40 3-5 → 3-6 C. Mchale / Niculescu 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 B. Krejcikova / Kudryavtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-5 → 2-5 C. Mchale / Niculescu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-5 → 1-5 B. Krejcikova / Kudryavtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 0-5 C. Mchale / Niculescu 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 B. Krejcikova / Kudryavtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Mchale / Niculescu 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 B. Krejcikova / Kudryavtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Mchale / Niculescu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 5-3 → 6-3 B. Krejcikova / Kudryavtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-2 → 5-3 C. Mchale / Niculescu 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 B. Krejcikova / Kudryavtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-1 → 4-2 C. Mchale / Niculescu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 B. Krejcikova / Kudryavtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 C. Mchale / Niculescu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 B. Krejcikova / Kudryavtseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 C. Mchale / Niculescu 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [O] Irina-Camelia Begu / Simona Halep vs [8] Abigail Spears / Katarina Srebotnik



WTA Madrid Irina-Camelia Begu / Simona Halep Irina-Camelia Begu / Simona Halep 5 6 10 Abigail Spears / Katarina Srebotnik [8] Abigail Spears / Katarina Srebotnik [8] 7 3 8 Vincitori: BEGU / HALEP Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 A. Spears / Srebotnik 1-0 A. Spears / Srebotnik 1-0 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 3-4 3-5 3-6 ace 3-7 df 4-7 5-7 6-7 6-8 6-9 7-9 8-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 A. Spears / Srebotnik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 df 5-3 → 6-3 I. Begu / Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Spears / Srebotnik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 I. Begu / Halep 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 3-2 → 3-3 A. Spears / Srebotnik 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 3-1 → 3-2 I. Begu / Halep 0-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Spears / Srebotnik 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 I. Begu / Halep 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 A. Spears / Srebotnik 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 I. Begu / Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Spears / Srebotnik 30-0 40-0 5-5 → 5-6 I. Begu / Halep 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 A. Spears / Srebotnik 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 I. Begu / Halep 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Spears / Srebotnik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 I. Begu / Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 A. Spears / Srebotnik 15-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-2 → 2-3 I. Begu / Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Spears / Srebotnik 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 I. Begu / Halep 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 A. Spears / Srebotnik 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Arantxa Parra Santonja / Sílvia Soler-Espinosa vs Chia-Jung Chuang / Shuai Peng