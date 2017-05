Pre Quali Roma 2017: I risultati Live degli Ottavi di Finale. Ecco gli accoppiamenti per i quarti. Avanzano Berrettini, Napolitano e Pellegrino tra gli altri nel maschile. Brianti, Jessica Pieri e Ferrando nel femminile

Questi i risultati del torneo di Pre Qualificazione del torneo Combined di Roma.

Da ogni regione sono usciti i qualificati per la tappa finale al Foro Italico di Roma (dal 6 all’11 maggio). Inoltre sono stati invitati dal Settore Tecnico Nazionale 10 giocatori e 10 giocatrici per i tabelloni di singolare e 4 coppie maschili e 4 femminili per i tabelloni di doppio.

Sono stati sorteggiati due tabelloni di singolare maschile e femminile da 48 posti ciascuno.

singolare maschile: 2 wild card per il main draw e 4 wild card per il tabellone delle qualificazioni

singolare femminile: 1 wild card per il main draw e 4 wild card per il tabellone delle qualificazioni

doppio maschile: 1 wild card per il main draw

doppio femminile: 1 wild card per il main draw

Così i Quarti di finale M

Pellegrino-Arnaboldi

Sonego-Napolitano

Capecchi-Berrettini

Caruso-Mager

Così i Quarti di finale F

Di Sarra – J. Pieri

Rosatello – Ferrando

Chiesa – Arcidiacono

T. Pieri – Brianti

Ottavi di Finale – Pre Quali

Pietrangeli dalle ore 9:30

BERRETTINI, M. bt. EREMIN, E. 1-6 6-3 7-65

DI SARRA, F. bt. SABINO, L. 6-3 6-2

ARNABOLDI, A. bt. GALOVIC, V. 7-6 6-3

Campo 1 dalle 9:30

CARUSO, S. bt. BASSO, A. 6-4 6-4

PELLEGRINO, A. bt. VIOLA, M. 6-2 6-4

ARCIDIACONO bt. BALDUCCI 7-6 6-3 6-1

Campo 2 dalle 9:30

CAPECCHI, D. bt. GAIO, F. 7-65 3-6 7-5

NAPOLITANO, S. bt. RONCALLI, S. 6-1 3-6 6-3

Campo 3 dalle 9:30

CHIESA, D. bt. GRYMALSKA, A. 6-1 6-2

SONEGO, L. bt. MORONI, G. 6-3 6-4

Campo 4 dalle 9:30

BRIANTI, A. bt. DI GIUSEPPE, M. 6-3 4-6 6-4

PIERI, J. bt. BRONZETTI, L. 6-3 7-64

Campo 5 ore 9:30

MAGER, G bt. NASO, G. 7-65 6-3

FERRANDO, C. bt. GIOVINE, C. 6-3 6-4

Campo 6 ore 9:30

TREVISAN, M. bt. PIERI, T. 6-4 7-64

ROSATELLO, C. bt. REMONDINA, G. 6-2 6-1

Doppio M. – 1° turno

Cutuli/Ocleppo b. Giuliato/Reitano 75 75

Longo/Maccari c. Fioravante/Grassi

Bortolotti/Gabrieli c. Vavasori/Mager

Beghi/Patracchini c. Capecchi/Fanucci

F.Baldi/Eremin c. Faggella/Marinelli

Napoitano/Gaio c. L.Baldi/Marhegiani

Caruso/Pellegrino c. Pepe/Zucca

Crugnola/Volante c. MBerrettini/Sonego

Doppio F. – 1° turno

Dario/Visentin c. Napolitano/Tona

T.Pieri/Stefanini b. Mariotto/Spataro 62 60

Battista/Piludu c. Chiesa/Rubini

Brianti/Colmegna c. Zmau/Procacci

Bullani/Remondina c. Di Sarra/Spiteri

Quattrone/Raggi c. Brescia/Ferrando

Marcionni/Bertoldo c. Balducci/Dentoni