WTA Madrid: Troppo stanca Francesca Schiavone. L’azzurra alla distanza cede a Johanna Larsson

Out Francesca

Niente da fare per Francesca Schiavone superata al primo turno del torneo WTA Premier Mandatory di Madrid (e5.924.318, terra).

L’azzurra, che ieri era a Rabat per la finale, è stata superata da Johanna Larsson 28 anni e n.54 WTA, con il risultato di 57 63 61 dopo 2 ore e 8 minuti di partita.

Primo set: La Schiavone avanti per 3 a 1, subiva il controbreak nel sesttio gioco (ai vantaggi dallo 0-40).

Sul 4 a 5 l’azzurra, che era alla battuta, annullava un delicato set point e in qualche modo teneva il servizio.

Nel game successivo, sul 5 pari, Francesca piazzava dal 30 pari un parziale di sei punti consecutivi, conquistando il break nell’undicesimo gioco e portando a casa la frazione per 7 a 5.

Secondo set: La Larsson si portava sul 3 a 0, grazie al break nel secondo gioco e dopo aver annullato tre palle break consecutive nel terzo game, una anche con un ace.

Sul 5 a 3 la svedese impegnata a servire per il set, annullava una pericolosa palla break, prima di chiudere alla prima palla set a disposizione il parziale per 6 a 3.

Terzo set: La Schiavone era al lumicino dell’energia e dopo aver piazzato il controbreak nel terzo gioco, cedeva definitivamente il passo alla scandinava che si portava sul 5 a 1, dopo che Francesca cedeva la battuta nel terzo e al quinto game (dal 30 a 0 e con un sanguinoso doppio fallo sulla palla break).

Sul 5 a 1 Johanna piazzava il quarto break nel set e portava a casa la partita per 6 a 1.

La partita punto per punto



WTA Madrid Johanna Larsson Johanna Larsson 5 6 6 Francesca Schiavone Francesca Schiavone 7 3 1 Vincitore: J. LARSSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Larsson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 F. Schiavone 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Larsson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 J. Larsson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 J. Larsson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Larsson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Larsson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 30-30 1-3 → 2-3 F. Schiavone 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 J. Larsson 15-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Larsson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

J. Larsson – F. Schiavone

02:07:50

0 Aces 3

1 Double Faults 2

82% 1st Serve % 63%

43/70 (61%) 1st Serve Points Won 34/59 (58%)

10/15 (67%) 2nd Serve Points Won 16/35 (46%)

4/7 (57%) Break Points Saved 10/16 (63%)

14 Service Games Played 14

25/59 (42%) 1st Return Points Won 27/70 (39%)

19/35 (54%) 2nd Return Points Won 5/15 (33%)

6/16 (38%) Break Points Won 3/7 (43%)

14 Return Games Played 14

53/85 (62%) Total Service Points Won 50/94 (53%)

44/94 (47%) Total Return Points Won 32/85 (38%)

97/179 (54%) Total Points Won 82/179 (46%)