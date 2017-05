Us Open: Saranno Gratis le qualificazioni anche nel 2017

Come già accaduto lo scorso anno ed anche in altre occasioni nel passato, gli organizzatori degli U.S. Open hanno fatto sapere che i biglietti d’ingresso per le qualificazioni dell’edizione 2017 saranno totalmente gratuiti.

Un’ottima notizia per tutti gli appassionati che stanno considerando l’idea di recarsi a Flushing Meadows per una “razione extra” di tennis nella Grande Mela. A dare l’annuncio, l’account Twitter ufficiale dell’ultimo Grande Slam della stagione.

Edoardo Gamacchio