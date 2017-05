Challenger Ostrava: Primo successo in carriera nel circuito challenger per Stefano Travaglia (Video)

Primo successo in carriera nel circuito challenger per Stefano Travaglia che ha vinto questa mattina il torneo challenger di Ostrava.

Il tennista di Ascoli Piceno ha superato in finale Marco Cecchinato con il risultato di 62 36 64 dopo 1 ora e 52 minuti di partita.

Stefano da domani sarà best ranking al n.165 del mondo.

Da segnalare che Travaglia nel terzo e decisivo set ha annullato una delicata palla break sul 4 pari e poi ha piazzato nel game successivo il break a 15, con Marco che sulla palla match mandava fuori in corridoio il diritto.

Travaglia in questo modo poteva festeggiare il primo titolo in carriera.

Challenger Ostrava | Terra | e64.000 – Finale

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [8] Marco Cecchinato vs Stefano Travaglia



CH Ostrava Marco Cecchinato [8] Marco Cecchinato [8] 2 6 4 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 3 6 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 30-15 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 3-0 → 3-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 2-0 → 3-0 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 M. Cecchinato 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2 Aces 32 Double Faults 367% 1st Serve % 59%42/64 (66%) 1st Serve Points Won 32/47 (68%)14/31 (45%) 2nd Serve Points Won 21/32 (66%)5/9 (56%) Break Points Saved 2/4 (50%)14 Service Games Played 1315/47 (32%) 1st Return Points Won 22/64 (34%)11/32 (34%) 2nd Return Points Won 17/31 (55%)2/4 (50%) Break Points Won 4/9 (44%)13 Return Games Played 1456/95 (59%) Total Service Points Won 53/79 (67%)26/79 (33%) Total Return Points Won 39/95 (41%)82/174 (47%) Total Points Won 92/174 (53%)

Cecchinato vs Travaglia (0-1)

Sep 30, 1992 Birthday: Dec 28, 1991

24 years Age: 25 years

Italy Italy Country: Italy Italy

151 Current rank: 208

82 (Oct 05, 2015) Highest rank: 195 (Feb 02, 2015)

452 Total matches: 439

$548 622 Prize money: $118 583

385 Points: 256

Right-handed Plays: Right-handed