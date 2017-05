Challenger Gimcheon: Arriva il quarto successo in carriera per Thomas Fabbiano (Video)

Thomas Fabbiano ha vinto questa mattina il torneo challenger di Gimcheon.

In finale il 27enne di San Giorgio Jonico, numero 160 del ranking mondiale, ha sconfitto per 75 61, in un’ora e 24 minuti di partita, il russo Teymuraz Gabashvili, numero 159 del ranking mondiale.

Per Thomas si tratta del quarto trofeo challenger in carriera, il secondo in questa stagione dopo Quanzhou lo scorso mese di marzo (gli altri due sono Zhuhai 2016 e Recanati 2013).

Challenger Gimcheon – Hard

F Fabbiano – Gabashvili (1-0) ore 04:00



CH Gimcheon Thomas Fabbiano Thomas Fabbiano 7 6 Teymuraz Gabashvili Teymuraz Gabashvili 5 1 Vincitore: T. FABBIANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Gabashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-1 → 6-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 T. Gabashvili 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 3-1 → 4-1 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 T. Gabashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Gabashvili 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 T. Gabashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 T. Fabbiano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 T. Gabashvili 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 T. Gabashvili 0-15 15-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 T. Fabbiano 0-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 T. Gabashvili 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 T. Gabashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Gabashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2 Aces 20 Double Faults 476% 1st Serve % 69%29/42 (69%) 1st Serve Points Won 25/43 (58%)8/13 (62%) 2nd Serve Points Won 6/19 (32%)5/6 (83%) Break Points Saved 5/10 (50%)9 Service Games Played 1018/43 (42%) 1st Return Points Won 13/42 (31%)13/19 (68%) 2nd Return Points Won 5/13 (38%)5/10 (50%) Break Points Won 1/6 (17%)10 Return Games Played 937/55 (67%) Total Service Points Won 31/62 (50%)31/62 (50%) Total Return Points Won 18/55 (33%)68/117 (58%) Total Points Won 49/117 (42%)

Fabbiano – Gabashvili

May 26, 1989 Birthday: May 23, 1985

27 years Age: 31 years

Italy Italy Country: Russia Russia

160 Current rank: 159

98 (Apr 04, 2016) Highest rank: 43 (Feb 01, 2016)

715 Total matches: 971

$619 381 Prize money: $3 863 546

355 Points: 356

Right-handed Plays: Right-handed