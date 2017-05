Challenger Ostrava: Finale tutta italiana. Cecchinato e Travaglia sono in finale. Per Steto è la prima finale challenger in carriera (Video)

Marco Cecchinato e Stefano Travaglia volano in finale nel torneo challenger di Ostrava.

Nella prima semifinale il 24enne di Palermo, numero 151 Atp ed ottava testa di serie, ha battuto in rimonta per 67(5) 64 64 l’ungherese Attila Balasz, numero 264 Atp.

Travaglia, invece, alla sua prima finale challenger in carriera ha sconfitto per 63 75 il ceco Adam Pavlasek, numero 106 Atp e secondo favorito del tabellone, che in mattinata aveva vinto per 26 61 64 la prosecuzione del match dei quarti contro Stefano Napolitano, numero 190 Atp, interrotto venerdì sera per oscurità (sul punteggio di 62 1-2 per il 22enne biellese)

Challenger Ostrava | Terra | e64.000 – Semifinali

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Sander Gille / Joran Vliegen vs Rameez Junaid / Lukas Rosol



CH Ostrava Sander Gille / Joran Vliegen [4] Sander Gille / Joran Vliegen [4] 7 4 8 Rameez Junaid / Lukas Rosol Rameez Junaid / Lukas Rosol 6 6 10 Vincitori: JUNAID / ROSOL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 R. Junaid / Rosol 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 7-8 8-8 9-8 df 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Junaid / Rosol 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 R. Junaid / Rosol 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 4-2 → 4-3 R. Junaid / Rosol 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Junaid / Rosol 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-0 → 3-0 R. Junaid / Rosol 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 2-0 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-0* 3-0* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 ace 6-6 → 7-6 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-6 → 6-6 R. Junaid / Rosol 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 5-5 R. Junaid / Rosol 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 R. Junaid / Rosol 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 3-3 R. Junaid / Rosol 15-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 R. Junaid / Rosol 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 0-1 → 1-1 R. Junaid / Rosol 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Stefano Napolitano vs [2] Adam Pavlasek (non prima ore: 11:30) QF



CH Ostrava Stefano Napolitano Stefano Napolitano 6 1 4 Adam Pavlasek [2] Adam Pavlasek [2] 2 6 6 Vincitore: A. PAVLASEK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Pavlasek 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 30-30 3-4 → 3-5 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Pavlasek 0-15 15-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Pavlasek 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 40-30 1-5 → 1-6 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-15 1-3 → 1-4 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Napolitano 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 A. Pavlasek 0-30 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-0 → 2-1 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 A. Pavlasek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. [8] Marco Cecchinato vs [Q] Attila Balazs



CH Ostrava Marco Cecchinato [8] Marco Cecchinato [8] 6 6 6 Attila Balazs Attila Balazs 7 4 4 Vincitore: M. CECCHINATO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Balazs 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-2 → 2-3 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Balazs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 M. Cecchinato 0-15 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Balazs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Balazs 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Balazs 0-15 0-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* ace 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 A. Balazs 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 A. Balazs 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Cecchinato 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 A. Balazs 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Balazs 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 A. Balazs 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 0-0 → 0-1

4. Stefano Travaglia vs [2] Adam Pavlasek (non prima ore: 13:30)



CH Ostrava Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 7 Adam Pavlasek [2] Adam Pavlasek [2] 3 5 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 A. Pavlasek 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 S. Travaglia 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Pavlasek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Pavlasek 15-0 40-0 4-2 → 4-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Pavlasek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Pavlasek 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Pavlasek 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-3 → 6-3 A. Pavlasek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 A. Pavlasek 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 S. Travaglia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Pavlasek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 A. Pavlasek 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-0 → 2-0 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

5. 5. [1] Jeevan Nedunchezhiyan / Franko Skugor vs Rameez Junaid / Lukas Rosol