Challenger Seoul: Il Tabellone Principale. Ostacolo iniziale non semplice per Thomas Fabbiano

Challenger Seoul | Cemento | $100.000

(1) Lu, Yen-Hsun vs (WC) Chung, Yunseong

(SE) Broady, Liam vs Moriya, Hiroki

Santillan, Akira vs Qualifier

Klein, Brydan vs (8) Bemelmans, Ruben

(4) Kravchuk, Konstantin vs Soeda, Go

(PR) Ward, Alexander vs (WC) Kim, Young Seok

Jasika, Omar vs Chiudinelli, Marco

Fabbiano, Thomas vs (7) Marchenko, Illya

(5) Pospisil, Vasek vs Doumbia, Sadio

Lee, Duckhee vs Qualifier

Bangoura, Sekou vs Qualifier

(WC) Chung, Hong vs (3) Sela, Dudi

(6) Kavcic, Blaz vs Kwon, Soon Woo

Ito, Tatsuma vs (Alt) Tepavac, Marko

Qualifier vs (WC) Hong, Seong-chan

Sarkissian, Alexander vs (2) Chung, Hyeon