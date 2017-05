Masters 1000 Madrid: Il Tabellone Principale. Fabio Fognini “vede” Rafael Nadal al secondo turno

C’è solo Fabio Fognini per i colori italiani nel tabellone principale del torneo Masters 1000 di Madrid che inizierà nella giornata di domenica.

Fognini affronterà all’esordio Joao Sousa, classe 1989 e n.36 del mondo per poi sfidare eventualmente Rafael Nadal.

Masters 1000 Madrid 1000 | Terra | e5.439.350 – Parte Alta

(1) Murray, Andy vs Bye

(WC) Garcia-Lopez, Guillermo vs (WC) Copil, Marius

Zverev, Mischa vs Gasquet, Richard

Qualifier vs (13) Pouille, Lucas

(12) Dimitrov, Grigor vs Kohlschreiber, Philipp

Karlovic, Ivo vs Bautista Agut, Roberto

Darcis, Steve vs Qualifier

Bye vs (8) Thiem, Dominic

(3) Wawrinka, Stan vs Bye

Paire, Benoit vs Carreno Busta, Pablo

Qualifier vs Cuevas, Pablo

Mahut, Nicolas vs (14) Sock, Jack

(11) Berdych, Tomas vs Qualifier

Haase, Robin vs Evans, Daniel

Zverev, Alexander vs Verdasco, Fernando

Bye vs (7) Cilic, Marin

(5) Raonic, Milos vs Bye

(PR) Haas, Tommy vs Muller, Gilles

Granollers, Marcel vs Mayer, Florian

Khachanov, Karen vs (9) Goffin, David

(16) Kyrgios, Nick vs Baghdatis, Marcos

Harrison, Ryan vs Tomic, Bernard

Sousa, Joao vs Fognini, Fabio

Bye vs (4) Nadal, Rafael

(6) Nishikori, Kei vs Bye

Ramos-Vinolas, Albert vs Schwartzman, Diego

Ferrer, David vs Qualifier

Qualifier vs (10) Tsonga, Jo-Wilfried

(15) Monfils, Gael vs Simon, Gilles

Qualifier vs Lopez, Feliciano

(WC) Robredo, Tommy vs (WC) Almagro, Nicolas

Bye vs (2) Djokovic, Novak