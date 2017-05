La lettera di Juan Martin Del Potro al nonno scomparso alcuni giorni fa. L’argentino non ci sarà a Madrid

Vi proponiamo la lettera che Juan Martin del Potro ha condiviso su Instagram in ricordo di suo nonno, e l’importanza che quest’ultimo ha avuto durante la sua formazione come persona e come giocatore.

Del Potro per questo lutto ha deciso di dare forfait anche a Madrid.

“Grazie per essere stato una persona esemplare.

Grazie per essere stato un grande uomo per la famiglia e noi stessi abbiamo impostato la strada con la tua umiltà e il tuo spirito combattivo.

Grazie per avermi insegnato il valore del duro lavoro e della fatica.

Grazie per il sostegno che mi hai dato, insieme al resto della famiglia, in modo che io potessi realizzare il mio sogno di essere un giocatore di tennis professionista.

Grazie per avermi dato una T-shirt del Boca quando ero piccolo.

Grazie per le tue parole di incoraggiamento prima di Rio e quando mi hai chiesto di non tornare senza una medaglia.

Grazie per avermi sfidato quando ti ho risposto che vincere la Davis era molto difficile e ti sei arrabbiato: “Se non hai intenzione di andare a vincere e portarmi la coppa, non andare”. Grazie per avermi aspettato in modo da poterti dare l’ultimo saluto prima di lasciarmi con i più bei ricordi di tutti momenti condivisi.

Ti amo nonno.

Riposa in pace.”