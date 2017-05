WTA Rabat: Francesca Schiavone suona la nona. L’azzurra è in finale anche in Marocco

Francesca Schiavone, alla nona partita vinta consecutivamente (record per l’azzurra), ha conquistato la finale del torneo WTA International di Rabat ($250,000, terra).

La tennista milanese ha sconfitto in semifinale per 75 64 l’americana Varvara Lepchenko classe 1986 e n.73 WTA dopo 2 ore e 2 minuti di partita.

Per Francesca è la 19 esima finale in carriera nel circuito maggiore e domani sarà alla caccia contro Anastasia Pavlyuchenkova, 25 anni, Nr. 16 del mondo, del nono successo in carriera.

Primo set: parte fortissimo la Schiavone, avanti già di un break al primo gioco, e dando l’impressione di avere in mano le redini del gioco.

Francesca avanza con il vento in poppa sino al quinto game poi qualcosa si guasta. Non sfrutta ben otto palle break nel game (da 0-40 commette tre gratuiti evitabili) ed è costretta a cedere il servizio il game successivo.

Si gira così sul 3-3 dopo 31 minuti di gioco.

L’esperienza le permette di non perdere la testa e la Leonessa si rimette quindi a tessere la sua tela. Sparacchia fuori malamente una risposta su una palla break nel nono game ma fa buona guardia a rete sulla seconda a disposizione. E’ break e 5-4 per l’azzurra.

La risposta della statunitense è immediata: potente diritto incrociato su seconda dell’azzurra e controbreak servito.

La Schiavone ha una marcia in più in questo finale di parziale e si vede. Si riporta avanti grazie a uno smash e tiene il servizio nel dodicesimo gioco.

Dapprima la Lepchenko annulla un set point grazie a una bella discesa a rete ma nulla può sul secondo, Prima vincente della tennista milanese e 7-5 per Francesca in un’ora e due minuti di gioco.

Secondo set: La Schiavone per ben due volte avanti di un break, veniva agganciata in entrambe le occasioni dall’americana che nell’ottavo gioco impattava sul 4 pari.

Sul 4 pari l’azzurra metteva a segno il break a 30, dal 30-15, e poi nel game successivo impegnata a servire per il match, dal 15-30, Francesca approfittava di due errori gratuiti dell’americana e poi sulla palla match metteva a segno un bel diritto e chiudeva poi nel colpo successivo con uno smash vincente la partita per 6 a 4.

Match Point

La partita punto per punto



WTA Rabat Francesca Schiavone Francesca Schiavone 7 6 Varvara Lepchenko Varvara Lepchenko 5 4 Vincitore: F. SCHIAVONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Schiavone 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 V. Lepchenko 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 V. Lepchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-1 → 3-2 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 V. Lepchenko 0-15 15-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

F. Schiavone – V. Lepchenko

02:01:34

23 Vincenti 23

30 Gratuti 38

2 Aces 2

3 Double Faults 1

56% 1st Serve % 79%

23/43 (53%) 1st Serve Points Won 35/65 (54%)

18/34 (53%) 2nd Serve Points Won 5/17 (29%)

2/6 (33%) Break Points Saved 9/15 (60%)

11 Service Games Played 11

30/65 (46%) 1st Return Points Won 20/43 (47%)

12/17 (71%) 2nd Return Points Won 16/34 (47%)

6/15 (40%) Break Points Won 4/6 (67%)

11 Return Games Played 11

41/77 (53%) Total Service Points Won 40/82 (49%)

42/82 (51%) Total Return Points Won 36/77 (47%)

83/159 (52%) Total Points Won 76/159 (48%)

Davide Sala