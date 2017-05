Polemica in Nuova Zelanda per Maria Sharapova

Il ritorno di Maria Sharapova al tennis giocato, dopo quindici mesi di inattività imposta dalla squalifica per doping, continua a costituire materiale di dibattito. La polemica ha adesso un nuovo fulcro in Nuova Zelanda, dove la possibile assegnazione di una wild card alla russa ha generato il disappunto di molti.

Tutto ha avuto inizio quando Karl Budge, direttore del torneo ASB Classic di Auckland, ha ammesso che sta seriamente considerando di permettere alla siberiana di partecipare. “Serena resterà probabilmente ferma, dovremo cercare alternative. Vantiamo una storia di grandi tenniste che abbiano giocato qui ad Auckland si piazzerebbe benissimo in cima alla lista. Faremo tutto quello che potremo per far sì che lei partecipi al torneo”, ha dichiarato Budge.

Queste parole non sono piaciute affatto a Marina Erakovic, numero uno neozelandese, che si è detta contrariata dal fatto che la Sharapova stia ricevendo wild card ed inviti in buona quantità. “E’ una cosa che mi dà fastidio. Non solo a me, ma vale lo stesso per tante giocatrici. Lei ha avuto il suo tempo”, ha detto, prima di fare comunque presente di comprendere il punto di vista degli organizzatori.

“Il tennis è un business e Maria Sharapova è una pluri-campionessa Slam, quindi la sua presenza rende un torneo molto più interessante e capace di vendere biglietti”, ha proseguito la Erakovic. Budge, dal canto suo, non è d’accordo con le dichiarazioni della tennista: “Maria è una di quelle che ‘esaltano’ il pubblico. Dopo Serena, lei è probabilmente la più grande tennista del mondo. Io ho parlato con lei, così come mi è capitato di fare con altre giocatrici, vedremo cosa succederà”, ha concluso il direttore.

Edoardo Gamacchio