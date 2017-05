Per Kim Clijsters la vittoria più bella è essere madre

Con l’annuncio della gravidanza di Serena Williams e la nascita del primogenito di Victoria Azarenka, nel tennis si è tornati a parlare di maternità. L’attività agonistica è notoriamente difficile da conciliare con l’essere madre, anche se Kim Clijsters rappresenta una bella eccezione a tale tendenza.

L’ex-giocatrice belga è mamma di tre figlie e, dopo la nascita del primo figlio, è riuscita a vincere due U.S. Open di seguito, le WTA Finals e l’Open d’Australia.

Kim ha offerto quindi una splendida testimonianza di come sia possibile tornare a giocare ai più alti livelli dopo un periodo di maternità e, ovviamente, lei in primis ne è consapevole. “Sono felice per Serena e Vika, non esiste nessun trofeo o nessuna vittoria che siano paragonabili all’essere madre”, ha poi osservato la Clijsters.

