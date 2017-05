Nick Bollettieri a Milano. Clinic per Tutti e Cena col “Guru”

Quale modo migliore, per inaugurare la seconda tappa del Milano Tennis Tour, se non con una giornata interamente dedicata a Nick Bollettieri?

È ciò che hanno pensato gli organizzatori del circuito, promotori della clinic col “guru” statunitense che sabato 6 maggio sarà allo Sporting Milano 3 di Basiglio, per mettere la sua enorme esperienza, fatta di anni e anni nel circuito mondiale, a disposizione di chiunque voglia partecipare. Fondatore nel 1978 della celebre IMG Academy di Bradenton (Florida) e poi protagonista nella crescita di numerosi giocatori capaci di arrivare in vetta alla classifica mondiale (come Andre Agassi, Boris Becker, Serena Williams, Maria Sharapova), Bollettieri sarà in Italia per tre lezioni: un’opportunità per ricevere consigli dalla viva voce del coach più famoso del mondo, membro della Hall of Fame della racchetta. La giornata allo Sporting Milano 3 verrà divisa in due blocchi: prima la clinic di tre ore di tennis, dalle 9.30 alle 12.30 per gli adulti (che poi avranno la possibilità di usufruire al pomeriggio delle strutture del club) e dalle 14.30 alle 17.30 per i giovani, quindi conferenza e cena. Alle 18, presso l’area lounge della struttura, si terrà la conferenza, con l’intervista all’85enne allenatore americano, la presentazione della seconda tappa del Milano Tennis Tour e della nuova collaborazione fra lo Sporting Milano 3 e Smatch Me, l’app – partner del Tennis Tour – che permette ai giocatori di individuare club, tornei e avversari. Alle 20.30, presso il ristorante del club, verrà offerta (su prenotazione) la possibilità di partecipare a una cena con musica con lo stesso Bollettieri, e quindi scambiare quattro chiacchiere con una delle figure storiche del mondo della racchetta.

In più, fra i partecipanti verrà estratto a sorte il vincitore di un voucher per una settimana di allenamento full-time nell’Academy di Bollettieri, là dove sono cresciuti alcuni dei più grandi campioni della storia del tennis. La partecipazione alla clinic e alla cena è aperta a tutti, non solo ai soci del club di Basiglio. Per la clinic il costo è di 95 euro per i non soci e di 80 euro per i soci, mentre la quota di partecipazione alla cena è di 35 euro. “Ci tenevamo a far coincidere la data della clinic di Bollettieri con quella dell’inizio della tappa del Milano Tennis Tour – ha detto Davide Golinelli, deus ex machina dell’evento –, per rafforzare la proficua collaborazione che si è creata nelle ultime settimane”. Sempre grazie alla partnership fra Italia Tennis Tour e IMG Academy, title sponsor della manifestazione, Bollettieri non si limiterà solamente alla clinic di Milano, ma ne terrà altre due nei giorni successivi: martedì 9 sarà al Tennis Piazzano (Novara), mentre domenica 14 sarà al Circolo Tennis Cantù. Occasioni più uniche che rare, da cogliere al volo.