Andy Murray parla ancora di Maria Sharapova: “Tantissimi media sono andati a Stoccarda per coprire l’evento, mentre gli Slam non hanno bisogno di quella copertura mediatica perchè già sono forti di loro”

Andy Murray ha parlato ancora di Maria Sharapova e della questione wild card per i tornei del Grand Slam.

“Tantissimi media sono andati a Stoccarda per coprire l’evento, mentre gli Slam non hanno bisogno di quella copertura mediatica perchè già sono forti di loro. Probabilmente il loro torneo non cambia molto, quindi prenderanno la decisione da una prospettiva diversa rispetto ai tornei minori.

Sta già giocando a un livello sufficiente per vincere un torneo come Stoccarda, raggiungere le semifinali al primo torneo è il segno che dimostra come molto presto tornerà al top del tennis. E’ solo una questione di mesi. In ogni caso non credo che il suo stato di forma influenzi la decisione degli Slam di donarle una wild card”, ha detto Murray.

Il problema al gomito: “Negli ultimi 3-4 anni il mio gomito ha sempre avuto dei piccoli problemi. A Barcellona ho giocato molto, una partita di tre ore e poi sono tornato il giorno successivo per giocare di nuovo, e il gomito era ok. Devo solo cominciare a servire meglio, spero di farlo nelle prossime settimane.”