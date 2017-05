Lucas Pouille e l’obiettivo Masters Cup di Londra

Lucas Pouille è ovviamente felice dopo il successo a Budapest.

Dichiara il transalpino: “Sono molto contento per come ho iniziato la stagione su terra. Questa vittoria mi dà tanta fiducia per il futuro. È stata una grande settimana per me. Il mio obiettivo per i prossimi tornei è essere al 200% delle mie capacità, quindi farò di tutto per farmi trovare pronto.”

“E’ uno dei miei obiettivi essere a Londra a fine stagione. Prima devo giocare bene a Madrid, Roma e Roland Garros se voglio esserci davvero. Se continuo così e se gioco con questa mentalità, forse avrò una chance”.