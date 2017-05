Dal Roma Garden: Parlano Bellotti, Donati e Quinzi

Il Settore Tecnico della Federazione Italiana Tennis ha assegnato le wild card per il tabellone principale del challenger Roma Garden Open, in calendario dal 6 al 13 maggio,

a Gianluigi Quinzi, Riccardo Bellotti e Matteo Donati.

Riccardo Bellotti 204 ATP ha vinto 21 futures in carriera il primo ad Innsbruck nel 2011 e l’ultimo il 5 novembre 2016 in Marocco.

Dei 515 incontri fin qui disputati ha vinto ben 350 match. Particolarmente brillanti gli anni 2015 con 76 vittorie e 2016 con 77 incontri vinti. Attualmente occupa la posizione 204 ATP.

“Ho sfiorato più volte i top 200 senza riuscire mai a fare il salto definitivo.

Mi stò allenando bene, il mio punto forte è il diritto, la mia caratteristica principale è la resistenza fisica. Amo la terra battuta e non disdegno la lotta in campo nel rispetto delle regole e degli avversari”.

Matteo Donati 214 ATP best ranking 159 il 27 luglio 2015. Ha vinto 5 futures, Kotka, Nastola, Trieste, Biella e Santa Margherita di Pula. Ha giocato due finali nei Challenger il 12 aprile 2015 a Napoli 2/6 1/6 da Daniel Munoz de la Nava, il 12 giugno 2016 a Caltanissetta sconfitto da Paolo Lorenzi 3/6 6/4 6/7 (7).

“Nel tennis moderno è importante picchiare la palla ed al tempo stesso fondamentale è la solidità. Per crescere nel tennis devi viaggiare tanto, dedicare il tuo tempo agli allenamenti ed al perfezionamento tecnico, evitare le distrazioni che inevitabilmente ci sono tra i giovani come me. Mi piace ascoltare tutti, rspetto le opinioni degli altri, ma poi seguo il mio istinto e mi concentro solo sugli obiettivi che voglio raggiungere.

Gianluigi Quinzi 258 ATP miglior ranking 252 il 24 aprile 2017. Nel 2012 vince il Trofeo Bonfiglio, nel 2013 il Torneo di Wimbledon Juniores battendo Kile Edoramund in semifinale 6/4 6/4 ed il sud-coreano Hyeon Chung 7/5 7/6 (2). Ha vinto 9 Futures Casablanca, Galati, Safi, Casablanca, Sunrise, Oldenzaal, Seghedino, Kiseljak. “Ho fatto notevoli progressi nel servizio, sono ora più attento e più aggressivo”. Quinzi torna al Roma Garden Open dopo aver partecipato nel 2012 grazie alla Wild card assegnatagli dal Presidente Ezio Di Matteo “Pancho”.