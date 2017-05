Presentazione e prima giornata Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair Tennis 2017 ad Alghero

Il wheelchair tennis batte anche il maltempo. Pur con una mattina piovosa, che ha posticipato l’inizio dei match di circa tre ore, la prima giornata della Bnp Paribas World Team Cup Wheelchair tennis si è conclusa senza intoppi.

Grande l’affluenza nel porto di Alghero, per la cerimonia d’apertura della manifestazione, organizzata dall’Asdc Sardinia Open, presentata dalla “madrina” Elisabetta Canalis con Antonio Burruni. Sul palco anche il sindaco di Alghero Mario Bruno, il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi, il presidente del Comitato italiano paralimpico Luca Pancalli e l’intera squadra azzurra. La parte musicale e di intrattenimento è stata affidata a i Bertas con la Corala Antonio Vivaldi, Carletto e i suoi mostri, Pino e gli Anticorpi.

Tornando sui campi, per gli appassionati italiani occhi puntati sulla sfida femminile tra Italia e Stati Uniti, che ha visto la quotata compagine a stelle e strisce spuntarla solo nel super tie-break del doppio decisivo. La ploaghese Marianna Lauro (37esima giocatrice al mondo) non ha lasciato scampo a Mackenzie Soldan, superandola 6-4, 6-0, mentre Giulia Capocci (20 Itf) non è riuscita a contrastare Dana Mathewson (13 Itf), finendo sconfitta per 6-2, 6-1. Il verdetto finale è stato quindi rimandato al doppio decisivo: le due azzurre si sono aggiudicate il primo set per 6-4, ma hanno concesso il secondo per 6-2. Tutto in gioco nel super tie-break, con le statunitensi che hanno finito per prevalere per 10-7.

UOMINI

Girone 1: Francia, Brasile, Australia, Svezia.

Francia-Svezia 2-1, Brasile-Australia 2-1.

A seguire: Francia-Australia, Brasile-Svezia.

Girone 2: Gran Bretagna, Austria, Italia, Cina.

Ore 9.30: Gran Bretagna-Cina, Austria-Italia

Girone 3: Giappone, Polonia, Thailandia, Corea del Sud.

Ore 9.30: Giappone-Corea del Sud e Polonia-Thailandia.

Girone 4: Argentina, Spagna, Belgio, Olanda.

Argentina-Olanda 3-0, Spagna-Belgio 2-1

A seguire: Spagna-Olanda, Argentina-Belgio.

DONNE

Girone 1: Olanda, Russia, Thailandia.

Lunedì: Russia-Thailandia 1-2.

Martedì, ore 9.30: Olanda-Russia.

Girone 2: Giappone, Cina, Kenya.

Lunedì: Cina-Kenya 3-0.

Martedì, a seguire: Giappone-Kenya.

Girone 3: Francia, Italia, Stati Uniti.

Lunedì: Italia-Stati Uniti 1-2.

Martedì, ore 9.30: Francia-Italia.

Girone 4: Brasile, Svizzera, Cile.

Lunedì: Svizzera-Cile 2-1

Martedì, ore 9.30: Brasile-Cile.

QUAD

Girone 1: Stati Uniti, Olanda, Italia, Israele.

Martedì, ore 9.30: Stati Uniti-Israele e Olanda-Israele.

Girone 2: Gran Bretagna, Giappone, Corea del Sud, Canada.

Martedì, ore 9.30: Gran Bretagna-Canada e Corea del Sud-Giappone.

JUNIOR

Girone 1: Brasile, Russia, Turchia, Gran Bretagna.

Martedì, ore 9.30: Brasile-Gran Bretagna e Russia-Turchia.

Girone 2: Stati Uniti, Canada, Cile, Olanda.

Lunedì: Stati Uniti-Olanda 3-0, Canada-Cile 3-0.

Martedì, a seguire: Stati Uniti-Cile e Canada-Olanda

I gironi Uomini e Junior si giocano sui campi del Tc Alghero, mentre quelli Donne e Quad all’Hotel Baia di Conte.