WTA Rabat: Francesca Schiavone elimina la Babos, n.30 del mondo. Bene anche Sara Errani

Francesca Schiavone e Sara Errani approdano al secondo turno nel torneo WTA International di Rabat ($250,000, terra).

La Schiavone ha eliminato all’esordio Timea Babos, n.4 del seeding e attualmente al n.30 del mondo.

La tennista milanese ha superato la magiara con il punteggio di 64 61 in 1 ora e 29 minuti di partita.

Al secondo turno l’azzurra affronterà (Q) Dabrowski, Gabriela o (WC) Qostal, Lina .

Da segnalare che Francesca nel primo set sul 4 pari piazzava il break decisivo (a 30), dopo aver per due volte perso un break di vantaggio.

Sul 5 a 4 l’azzurra, dal 15-40, annullava due palle del controbreak e con un ace sulla palla set portava a casa la frazione per 6 a 4.

Nel secondo parziale la Schiavone si portava in pochi minuti sul 4 a 0.

Sul 4 a 1 Francesca annullava due palle break e teneva il servizio.

Sull’1 a 5 la magiara alzava bandiera bianca, dopo aver commesso due doppi falli consecutivi dal 15 pari e un gratuito sul match point, l’azzurra conquistava così la partita per 6 a 1.

Il match point

Vinto il primo set

La partita punto per punto



WTA Rabat Francesca Schiavone Francesca Schiavone 6 6 Timea Babos [4] Timea Babos [4] 4 1 Vincitore: F. SCHIAVONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 T. Babos 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 5-1 → 6-1 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 T. Babos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 T. Babos 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 F. Schiavone 15-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 T. Babos 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Schiavone 0-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 T. Babos 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 T. Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Babos 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 T. Babos 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df ace A-40 0-1 → 1-1 T. Babos 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

F. Schiavone – T. Babos

01:28:09

4 Aces 3

5 Double Faults 6

51% 1st Serve % 54%

24/35 (69%) 1st Serve Points Won 18/33 (55%)

16/34 (47%) 2nd Serve Points Won 11/28 (39%)

7/9 (78%) Break Points Saved 4/10 (40%)

8 Service Games Played 9

15/33 (45%) 1st Return Points Won 11/35 (31%)

17/28 (61%) 2nd Return Points Won 18/34 (53%)

6/10 (60%) Break Points Won 2/9 (22%)

9 Return Games Played 8

40/69 (58%) Total Service Points Won 29/61 (48%)

32/61 (52%) Total Return Points Won 29/69 (42%)

72/130 (55%) Total Points Won 58/130 (45%)

Sara Errani, invece, si è imposta sulla russa Anna Blinkova, classe 1998 e n.129 WTA, con il risultato di 63 63 in 1 ora e 24 minuti di partita.

Al secondo ostacolo Sarita sfiderà Riske (8) o Cornet.

La Errani nel primo set metteva a segno i break nel terzo ed al nono gioco e senza concedere nulla alla battuta, conquistava la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set l’ex top ten per due volte sotto di un break (1 a 2 e 2 a 3), in entrambe le occasioni recuperava il passivo e poi piazzava la zampata vincente sul 4 a 3, quando strappava il servizio alla russa, prima di chiudere la partita per 6 a 3.

La partita punto per punto



WTA Rabat Anna Blinkova Anna Blinkova 3 3 Sara Errani Sara Errani 6 6 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Errani 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Blinkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 S. Errani 15-15 30-15 30-40 2-2 → 3-2 A. Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 2-1 → 2-2 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Blinkova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Blinkova 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Blinkova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

A. Blinkova – S. Errani

01:23:22

0 Aces 0

7 Double Faults 0

53% 1st Serve % 83%

23/35 (66%) 1st Serve Points Won 29/43 (67%)

9/31 (29%) 2nd Serve Points Won 4/9 (44%)

4/9 (44%) Break Points Saved 0/2 (0%)

9 Service Games Played 9

14/43 (33%) 1st Return Points Won 12/35 (34%)

5/9 (56%) 2nd Return Points Won 22/31 (71%)

2/2 (100%) Break Points Won 5/9 (56%)

9 Return Games Played 9

32/66 (48%) Total Service Points Won 33/52 (63%)

19/52 (37%) Total Return Points Won 34/66 (52%)

51/118 (43%) Total Points Won 67/118 (57%)