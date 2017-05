ATP Istanbul: Amara sconfitta per Riccardo Bellotti

Amara sconfitta per Riccardo Bellotti che questo pomeriggio è uscito di scena all’esordio nel torneo ATP 250 di Istanbul (e439.005, terra).

L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, è stato superato dal brasiliano Rogerio Dutra Silva, classe 1984 e n.69 del mondo, con il risultato di 36 76 (1) 60 dopo 2 ore e 7 minuti di partita.

Bellotti dopo aver vinto il primo set per 6 a 3, nella seconda frazione sotto per 0 a 3, recuperava il break e poi si portava avanti per 5 a 3.

Sul 5 a 4 l’azzurro, sul 30 pari e quindi a due punti dal match ed era al servizio, perdeva due punti consecutivi e subiva il controbreak.

Si andava al tiebreak e qui il brasiliano dall’1 pari, inseriva il turbo conquistava sei punti consecutivi e portava a casa la frazione per 7 punti a 1.

Nel terzo e decisivo set dominava il giocatore carioca che non concedeva nemmeno un game all’azzurro chiudendo la partita per 6 a 0.

La partita punto per punto



ATP Istanbul Rogerio Dutra Silva Rogerio Dutra Silva 3 7 6 Riccardo Bellotti Riccardo Bellotti 6 6 0 Vincitore: R. DUTRA SILVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 R. Bellotti 15-0 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 R. Dutra Silva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 R. Bellotti 30-0 30-15 30-40 2-0 → 3-0 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 R. Bellotti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 R. Bellotti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 6-5 → 6-6 R. Dutra Silva 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 R. Bellotti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 R. Bellotti 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Dutra Silva 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 R. Bellotti 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Dutra Silva 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 R. Bellotti 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Dutra Silva 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bellotti 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Dutra Silva 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 R. Dutra Silva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Bellotti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Dutra Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bellotti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

R. Dutra Silva – R. Bellotti

02:06:25

2 Aces 0

0 Double Faults 4

59% 1st Serve % 76%

30/46 (65%) 1st Serve Points Won 39/71 (55%)

19/32 (59%) 2nd Serve Points Won 9/23 (39%)

4/8 (50%) Break Points Saved 3/9 (33%)

13 Service Games Played 14

32/71 (45%) 1st Return Points Won 16/46 (35%)

14/23 (61%) 2nd Return Points Won 13/32 (41%)

6/9 (67%) Break Points Won 4/8 (50%)

14 Return Games Played 13

49/78 (63%) Total Service Points Won 48/94 (51%)

46/94 (49%) Total Return Points Won 29/78 (37%)

95/172 (55%) Total Points Won 77/172 (45%)