Alessandro Giannessi e gli insulti sui social: “è arrivato il momento di dire basta a questa triste realtà”

Alessandro Giannessi, finalista a Francavilla al Mare la scorsa settimana, ha scritto su Facebook un post per cercare di far capire ad alcune persone che non è bello insultare e minacciare una persona perchè ha perso una partita di tennis.

Scrive l’azzurro: “Dopo una bellissima settimana dove sono giunto in finale e sottolineo in finale è davvero triste e ingiusto ricevere le ennesime minacce e insulti per aver perso.

Penso che il limite si stia superando perché noi tennisti facciamo tanti sacrifici e per lo meno per quanto mi riguarda cerco sempre di dare il 100 per 100 e di impegnarmi, nello sport si può vincere e si può perdere ma di sicuro quelli che stanno perdendo nella vita siete voi che ci insultate ogni singolo giorno.

Non è mai stato nel mio stile scrivere queste cose, ma è arrivato il momento di dire basta a questa triste realtà .