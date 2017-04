Challenger Francavilla al Mare: Alessandro Giannessi conquista la finale. Sfiderà Pedro Sousa

Il portoghese Pedro Sousa è il primo finalista del torneo challenger di Francavilla al Mare.

In semifinale il tennista lusitano, numero 219 Atp, ha sconfitto per 63 67(4) 63, in due ore e 26 minuti di gioco, il siciliano Marco Cecchinato.

Nella seconda semifinale successo di Alessandro Giannessi, numero 121 Atp e secondo favorito del seeding, che ha sconfitto Stefano Travaglia in tre set.

Challenger Francavilla | Terra | e43.000 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [5] Ruben Ramirez Hidalgo vs [2] Alessandro Giannessi QF



CH Francavilla Ruben Ramirez Hidalgo [5] • Ruben Ramirez Hidalgo [5] 0 6 4 0 Alessandro Giannessi [2] Alessandro Giannessi [2] 0 4 6 0 Vincitore: A. GIANNESSI per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 R. Ramirez Hidalgo 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 R. Ramirez Hidalgo 0-15 0-30 0-40 4-2 → 4-3 A. Giannessi 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Giannessi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Giannessi 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Ramirez Hidalgo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 R. Ramirez Hidalgo 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Giannessi 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Ramirez Hidalgo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Pedro Sousa vs [4] Marco Cecchinato (non prima ore: 14:00)



CH Francavilla Pedro Sousa Pedro Sousa 6 6 6 Marco Cecchinato [4] Marco Cecchinato [4] 3 7 3 Vincitore: P. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 P. Sousa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 M. Cecchinato 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 M. Cecchinato 0-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 3-3 → 4-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Sousa 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 M. Cecchinato 30-0 30-15 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Sousa 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 1-1 → 2-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 P. Sousa 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cecchinato 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 P. Sousa 15-0 15-15 df 15-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 M. Cecchinato 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-2 → 5-2 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Cecchinato 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Cecchinato 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cecchinato 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Stefano Travaglia vs [2] Alessandro Giannessi (non prima ore: 15:00)



CH Francavilla Stefano Travaglia Stefano Travaglia 7 4 2 Alessandro Giannessi [2] Alessandro Giannessi [2] 5 6 6 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Giannessi 15-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 3-5 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-4 → 2-5 S. Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Rameez Junaid / Kevin Krawietz vs [4] Julian Knowle / Igor Zelenay