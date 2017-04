ATP Istanbul: Quali. C’è Riccardo Bellotti. Non ci sarà Giannessi

Ci sarà solo Riccardo Bellotti nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Istanbul.

Il tennista italiano affronterà all’esordio Andres Molteni classe 1988 e attualmente al n.751 ATP.

Non ci sarà, invece, Alessandro Giannessi che è stato cancellato automaticamente perchè ancora impegnato nel torneo di Francavilla al Mare.

ATP Istanbul 250 | Terra | e439.005

(1) Kamke, Tobias vs Grigelis, Laurynas

(Alt) Molteni, Andres vs (6) Bellotti, Riccardo

(2) Basic, Mirza vs (WC) Kecmanovic, Miomir

Riba, Pere vs (8) Brands, Daniel

(3) Menendez-Maceiras, Adrian vs Sieber, Marc

(WC) Celikbilek, Altug vs (5) Safwat, Mohamed

(4) Diez, Steven vs Vatutin, Alexey

de Minaur, Alex vs (7) Tsitsipas, Stefanos

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Tobias Kamke vs Laurynas Grigelis

2. [2] Mirza Basic vs [WC] Miomir Kecmanovic

3. [4] Steven Diez vs Alexey Vatutin

4. [WC] Altug Celikbilek vs [5] Mohamed Safwat

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Andres Molteni vs [6] Riccardo Bellotti

2. Pere Riba vs [8] Daniel Brands (non prima ore: 12:00)

3. [3] Adrian Menendez-Maceiras vs Marc Sieber

4. Alex de Minaur vs [7] Stefanos Tsitsipas