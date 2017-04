Challenger Gimcheon: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger Gimcheon CH | Cemento | $50.000

(1) Purcell, Max vs Son, Ji Hoon

Nguyen, Daniel vs Mousley, Bradley

Ly, Nam Hoang vs Trongcharoenchaikul, Wishaya

Ochi, Makoto vs (6) Takahashi, Yusuke

(2) Sarkissian, Alexander vs (WC) Kim, Sung Hun

Salisbury, Joe vs Miedler, Lucas

Rawat, Sidharth vs Chung, Hong

Sarmiento, Raymond vs (7) Broady, Liam

(3) Niki, Takuto vs Ehara, Hiroyasu

(WC) Jung, Ki-Su vs (WC) Lee, Min Hyun

(WC) Kim, Hangyeom vs Oh, Chan-yeong

Kim, Young Seok vs (8) Hurkacz, Hubert

(4) Krajicek, Austin vs Corrie, Edward

Ward, Alexander vs Auger-Aliassime, Felix

Glasspool, Lloyd vs Nielsen, Frederik

(WC) Park, Sung Jun vs (5) Saville, Luke