WTA Stoccarda e Istanbul: I risultati con il live dettagliato dei quarti di finale. Ancora una vittoria per Maria Sharapova (Video)

Ancora una vittoria per Maria Sharapova che approda alle semifinali del torneo WTA Premier di Stoccarda.

Questo pomeriggio la russa ha sconfitto nei quarti di finale per 63 64 Anett Kontaveit.

In semifinale sfiderà Mladenovic o Suarez Navarro.

“Oggi ho avuto un ritmo veramente buono. Quando ho avuto la mia opportunità, sono riuscita subito ad approfittarne”.

"I thought I had a really good rhythm. When I got my opportunity, I really rolled with it" –@MariaSharapova #PTGP2017

WTA Stuttgart Premier | Indoor | $776.000 – Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [Q] Anett Kontaveit vs [WC] Maria Sharapova



WTA Stuttgart Anett Kontaveit Anett Kontaveit 3 4 Maria Sharapova Maria Sharapova 6 6 Vincitore: M. SHARAPOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Sharapova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Kontaveit 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 M. Sharapova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Kontaveit 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Kontaveit 0-15 0-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Sharapova 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 A. Kontaveit 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-3 → 3-4 M. Sharapova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 3-2 M. Sharapova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Kontaveit 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Sharapova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Kontaveit 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Kristina Mladenovic vs Carla Suárez Navarro (non prima ore: 15:30)



WTA Stuttgart Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 6 6 Carla Suárez Navarro Carla Suárez Navarro 3 2 Vincitore: K. MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-2 → 6-2 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-0 → 2-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Suárez Navarro 15-0 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3. [WC] Laura Siegemund vs [2] Karolina Pliskova (non prima ore: 18:30)



4. Anastasija Sevastova vs [4] Simona Halep



5. [4] Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke vs Lyudmyla Kichenok / Lesia Tsurenko



WTA Istanbul International | Terra | $250.000 – Quarti di Finale

Garanti Koza Arena – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Basak Eraydin vs [3] Irina-Camelia Begu



WTA Istanbul Basak Eraydin Basak Eraydin 6 6 1 Irina-Camelia Begu [3] Irina-Camelia Begu [3] 2 7 6 Vincitore: I. BEGU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 I. Begu 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 B. Eraydin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 B. Eraydin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 B. Eraydin 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 I. Begu 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 df 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-6 → 6-6 B. Eraydin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 I. Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 B. Eraydin 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-4 → 4-5 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 B. Eraydin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 B. Eraydin 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 I. Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 B. Eraydin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 B. Eraydin 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 I. Begu 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 B. Eraydin 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 B. Eraydin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 I. Begu 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 B. Eraydin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 I. Begu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 B. Eraydin 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0

2. Jana Cepelova vs [WC] Dayana Yastremska



WTA Istanbul Jana Cepelova Jana Cepelova 2 7 6 Dayana Yastremska Dayana Yastremska 6 6 4 Vincitore: J. CEPELOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Cepelova 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Yastremska 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 J. Cepelova 0-15 0-30 15-40 4-3 → 4-4 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 J. Cepelova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Cepelova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 D. Yastremska 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 2-1 J. Cepelova 30-0 40-0 0-1 → 1-1 D. Yastremska 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-4* 6-6 → 7-6 D. Yastremska 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Cepelova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Yastremska 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 J. Cepelova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 J. Cepelova 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 D. Yastremska 0-15 0-30 30-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Cepelova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 D. Yastremska 0-15 15-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Cepelova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-0 → 2-1 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 J. Cepelova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Cepelova 0-15 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Cepelova 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Cepelova 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Cepelova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [6] Elise Mertens vs Cagla Buyukakcay (non prima ore: 16:00)



WTA Istanbul Elise Mertens [6] Elise Mertens [6] 0 4 Cagla Buyukakcay • Cagla Buyukakcay 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Buyukakcay 4-3 E. Mertens 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 C. Buyukakcay 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Mertens 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 C. Buyukakcay 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 E. Mertens 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. [1] Elina Svitolina vs [5] Sorana Cirstea (non prima ore: 18:00)



5. [4] Nicole Melichar / Elise Mertens vs [O] Timea Babos / Cagla Buyukakcay



Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Nao Hibino / Danka Kovinic vs Natela Dzalamidze / Veronika Kudermetova