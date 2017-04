Maria Sharapova ha terminato la squalifica. Fino a ieri la russa si è allenata a Sillenbuch (Video)

Maria Sharapova tornerà oggi a disputare un incontro ufficiale nel circuito WTA, quando sfiderà nel torneo di Stoccarda la nostra Roberta Vinci.

Fino a ieri, tuttavia, la siberiana non ha potuto usufruire in alcun modo delle infrastrutture che ospitano l’evento e, allo stesso tempo, è stato precluso l’accesso ai servizi di cui possono invece disporre tutte le altre giocatrici iscritte alla manifestazione.

Non potendosi allenare presso la Porsche Arena, quindi, la Sharapova ha svolto le proprie sedute di lavoro quotidiane a Sillenbuch, una quieta località nei dintorni di Stoccarda che non ha visto la propria serenità alterata dall’arrivo dell’ex-numero uno del mondo. Masha ha infatti mantenuto un profilo basso: recatasi per due volte ogni giorno al campo d’allenamento, ha pagato i 18 euro per l’utilizzo orario della struttura (terreno di gioco in terra battuta, coperto) e, non potendo ancora accedere ai mezzi di trasporto (e tantomento all’albergo) offerti dal torneo, ha effettuato i propri spostamenti con un’auto privata.

La storia, raccontata da The Times, narra inoltre che il circolo scelto dalla Sharapova sia pubblico, dall’atmosfera tranquilla e che gli iscritti molto spesso non si accorgano di avere a due passi la donna che per undici anni è stata la sportiva più ricca del mondo.

Aggiornamento: Stamane Maria si è allenata regolarmente nell’Arena di Stoccarda dove stasera sfiderà Roberta Vinci.

Edoardo Gamacchio