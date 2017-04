Challenger Francavilla: I risultati con il live dettagliato della terza giornata. Donati e Travaglia ai quarti. Giannessi e Sonego si sfideranno al secondo turno (Video)

Matteo Donati e Stefano Travaglia conquistato i quarti di finale nel torneo challenger di Francavilla al Mare.

Donati si è imposto per 62 67(3) 60 del derby tricolore contro Lorenzo Giustino e venerdì nei quarti affronterà il portoghese Pedro Sousa.

Travaglia ha invece sconfitto per 63 64 Stefano Napolitano, sesto favorito del seeding, e si giocherà un posto in semifinale con il vincente del match tra il ceco Safranek ed il kazako Alexander Bublik,

Alessandro Giannessi ha superato all’esordio per 76 64 la speranza greca Stefanos Tsitsipas e si giocherà un posto nei quarti con Lorenzo Sonego, in tabellone grazie a una wild card, che ha superato 75 64 il francese Jonathan Eysseric.

Challenger Francavilla | Terra | e43.000 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Kristijan Mesaros vs Pedro Sousa



CH Francavilla Kristijan Mesaros Kristijan Mesaros 4 1 Pedro Sousa Pedro Sousa 6 6 Vincitore: P. SOUSA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Mesaros 0-15 df 0-30 0-40 1-5 → 1-6 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 K. Mesaros 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 P. Sousa 0-15 15-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 K. Mesaros 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 P. Sousa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Mesaros 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Sousa 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 K. Mesaros 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 P. Sousa 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 K. Mesaros 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 P. Sousa 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 K. Mesaros 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 P. Sousa 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 K. Mesaros 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 P. Sousa 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 K. Mesaros 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Stefanos Tsitsipas vs [2] Alessandro Giannessi (non prima ore: 12:30) 1T



CH Francavilla Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 4 Alessandro Giannessi [2] Alessandro Giannessi [2] 7 6 Vincitore: A. GIANNESSI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 A. Giannessi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Giannessi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Giannessi 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 A. Giannessi 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Giannessi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 A. Giannessi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Giannessi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 1-0

3. Matteo Donati vs [8] Lorenzo Giustino (non prima ore: 14:00)



CH Francavilla Matteo Donati Matteo Donati 6 6 6 Lorenzo Giustino [8] Lorenzo Giustino [8] 2 7 0 Vincitore: M. DONATI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 M. Donati 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Giustino 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Donati 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Donati 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. Donati 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 M. Donati 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Donati 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Donati 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 3-2 M. Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Donati 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. Vaclav Safranek vs [3] Alexander Bublik



CH Francavilla Vaclav Safranek • Vaclav Safranek 30 3 Alexander Bublik [3] Alexander Bublik [3] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 V. Safranek 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 3-1 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 V. Safranek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Bublik 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df df 1-0 → 2-0 V. Safranek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Lorenzo Sonego vs Jonathan Eysseric 1T



CH Francavilla Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 7 6 Jonathan Eysseric Jonathan Eysseric 5 4 Vincitore: L. SONEGO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 J. Eysseric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 J. Eysseric 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df df 3-3 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Eysseric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 J. Eysseric 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 J. Eysseric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 J. Eysseric 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 6-5 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 4-5 → 5-5 J. Eysseric 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 J. Eysseric 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Eysseric 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 J. Eysseric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Eysseric 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. [6] Stefano Napolitano vs Stefano Travaglia (non prima ore: 12:30)



CH Francavilla Stefano Napolitano [6] Stefano Napolitano [6] 3 4 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 6 6 Vincitore: S. TRAVAGLIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 2-2 → 2-3 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Travaglia 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Travaglia 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Napolitano 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 S. Napolitano 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-4 → 2-4 S. Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 1-4 S. Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 S. Napolitano 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 S. Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Sander Gille / Joran Vliegen vs [4] Julian Knowle / Igor Zelenay



CH Francavilla Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 6 4 Julian Knowle / Igor Zelenay [4] Julian Knowle / Igor Zelenay [4] 7 6 Vincitori: KNOWLE / ZELENAY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Knowle / Zelenay 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 S. Gille / Vliegen 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 J. Knowle / Zelenay 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 J. Knowle / Zelenay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Knowle / Zelenay 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 J. Knowle / Zelenay 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 ace 3*-3 3-4* 4-4* df 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Knowle / Zelenay 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 J. Knowle / Zelenay 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-3 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 J. Knowle / Zelenay 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 J. Knowle / Zelenay 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 S. Gille / Vliegen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Knowle / Zelenay 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 ace 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Knowle / Zelenay 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

4. Stefano Napolitano / Stefanos Tsitsipas vs Marco Cecchinato / Matteo Donati



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Ariel Behar / Fabricio Neis vs Alessandro Motti / David Pel



CH Francavilla Ariel Behar / Fabricio Neis Ariel Behar / Fabricio Neis 6 6 Alessandro Motti / David Pel Alessandro Motti / David Pel 3 4 Vincitori: BEHAR / NEIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Behar / Neis 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Motti / Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Behar / Neis 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 A. Motti / Pel 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Behar / Neis 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Motti / Pel 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Behar / Neis 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Motti / Pel 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Behar / Neis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 1-0 → 2-0 A. Motti / Pel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Behar / Neis 30-0 40-0 5-3 → 6-3 A. Motti / Pel 0-15 0-30 df 15-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 A. Behar / Neis 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 A. Motti / Pel 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Behar / Neis 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Motti / Pel 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Behar / Neis 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Motti / Pel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Behar / Neis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [Alt] Filip Krajinovic / Miljan Zekic vs Rameez Junaid / Kevin Krawietz



CH Francavilla Filip Krajinovic / Miljan Zekic Filip Krajinovic / Miljan Zekic 0 Rameez Junaid / Kevin Krawietz • Rameez Junaid / Kevin Krawietz 0 Vincitori: JUNAID / KRAWIETZ per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Junaid / Krawietz 0-0

3. [1] Guillermo Duran / Jonathan Erlich vs Marin Draganja / Tomislav Draganja