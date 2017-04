40ª Coppa Delle Viole Giovanile: Il Forlivese Alex Guidi fa doppietta nell’Under 10, Emma Valletta vince Il doppio U. 14 Femminile, Secondo Trionfo Per I Padroni Di Casa dopo quello di Enrico Lanza Cariccio tra Gli Under 14

Ha designato gli ultimi vincitori che ancora mancavano all’appello la 40ª edizione della Coppa delle Viole, terza tappa del Circuito nazionale ‘Fit-Babolat’ (torneo di macroarea Nord-Est osservato dai tecnici federali), che dopo dieci intensi giorni di sfide si è conclusa sui campi del Circolo Tennis Dario Zavaglia.

Nell’Under 10 maschile trionfa in singolare e doppio (con il compagno di team Marco Caporali) il forlivese Alex Guidi, portacolori del Tennis Villa Carpena: nel tabellone individuale il forlivese ha regolato in finale con un periodico 6-3 Andrea Macrì, mentre l’ultimo atto del doppio ha visto il duo Guidi-Caporali imporsi per 6-1 6-2 su Valletta-Leonardi.

Nell’Under 14 femminile si ferma solo in finale la forlivese Sofia Pollice (Villa Carpena), battuta 6-1 6-2 da Giulia Martinelli (n.3). Nel doppio Under 14 femminile successo della ravennate Emma Valletta (Ct Zavaglia), in coppia proprio con Giulia Martinelli, in finale sulle riccionesi Letizia Migani-Giorgia Cancellieri con il punteggio di 7-6 (4) 6-2.

Un risultato che rende ancora più positivo il bilancio conclusivo per i portacolori del club organizzatore, andando ad aggiungersi al trionfo di Enrico Lanza Cariccio (under 14) sui campi di casa.

Infine tra gli Under 16 affermazione di Nicolò Pozzani, che ha rispettato il rango di testa di serie numero 1 dominando in finale Riccardo Padovani (6-2 6-0), secondo favorito del seeding. I due, insieme, si sono poi aggiudicati il titolo nel doppio under 16 piegando in rimonta Minni-Ghedin per 4-6 6-1 10/4.