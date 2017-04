Fed Cup: Risultati Live Day 1 Semifinali World Group e Spareggi World Group e World Group 2. Conclusa la prima giornata

Semifinali

Usa vs Rep. Ceca – Saddlebrook Resort, Florida, USA

Surface: Clay, Outdoor

R1: CoCo Vandeweghe (USA) v Marketa Vondrusova (CZE)



Fedcup CZE - USA C. Vandeweghe C. Vandeweghe 6 6 M. Vondrousova M. Vondrousova 1 4 Vincitore USA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Vondrousova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 M. Vondrousova 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 2-2 → 3-2 C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Vondrousova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Vandeweghe 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1

R2: Shelby Rogers (USA) v Katerina Siniakova (CZE)



Fedcup CZE - USA S. Rogers S. Rogers 3 3 K. Siniakova K. Siniakova 6 6 Vincitore CZE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 S. Rogers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-30 ace 0-2 → 0-3 S. Rogers 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

R3: CoCo Vandeweghe (USA) v Katerina Siniakova (CZE)

R4: Shelby Rogers (USA) v Marketa Vondrusova (CZE)

R5: Lauren Davis/Bethanie Mattek-Sands (USA) v Denisa Allertova/Kristyna Pliskova (CZE)

Bielorussia vs Svizzera – Chizhovka Arena, Minsk, Belarus

Surface: Hard, Indoor

R1: Aliaksandra Sasnovich (BLR) v Viktorija Golubic (SUI)



Fedcup BLR - SUI A. Sasnovich A. Sasnovich 6 5 7 V. Golubic V. Golubic 3 7 5 Vincitore BLR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 A. Sasnovich 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 V. Golubic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Sasnovich 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-6 → 5-7 V. Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 1-4 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 V. Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 V. Golubic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Sasnovich 0-15 df 30-15 40-15 5-3 → 6-3 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 V. Golubic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 V. Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 V. Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 40-A df df 0-1 → 1-1 A. Sasnovich 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

R2: Aryna Sabalenka (BLR) v Timea Bacsinszky (SUI)



Fedcup BLR - SUI A. Sabalenka A. Sabalenka 4 5 T. Bacsinszky T. Bacsinszky 6 7 Vincitore SUI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 A. Sabalenka 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 T. Bacsinszky 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 3-2 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 A. Sabalenka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 T. Bacsinszky 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 T. Bacsinszky 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 3-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 T. Bacsinszky 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Sabalenka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 1-0

R3: Aliaksandra Sasnovich (BLR) v Timea Bacsinszky (SUI)

R4: Aryna Sabalenka (BLR) v Viktorija Golubic (SUI)

R5: Olga Govortsova/Vera Lapko (BLR) v Belinda Bencic/Martina Hingis (SUI)

Spareggi World Group

Francia vs Spagna – Halle André Vacheresse, Roanne, France

Surface: Clay, Indoor

Kristina Mladenovic (FRA) v Silvia Soler-Espinosa (ESP)



Fedcup FRA - ESP K. Mladenovic K. Mladenovic 6 6 S. Soler-Espinosa S. Soler-Espinosa 0 1 Vincitore FRA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 S. Soler-Espinosa 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 5-0 → 5-1 S. Soler-Espinosa 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 S. Soler-Espinosa 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 S. Soler-Espinosa 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 6-0 S. Soler-Espinosa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-0 → 4-0 S. Soler-Espinosa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-0 → 3-0 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 2-0 S. Soler-Espinosa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Pauline Parmentier (FRA) v Sara Sorribes Tormo (ESP)



Fedcup FRA - ESP P. Parmentier P. Parmentier 6 6 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 4 2 Vincitore FRA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 5-2 → 6-2 P. Parmentier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 P. Parmentier 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 P. Parmentier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Parmentier 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 P. Parmentier 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 P. Parmentier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-4 → 2-4 P. Parmentier 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 P. Parmentier 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 P. Parmentier 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Kristina Mladenovic (FRA) v Sara Sorribes Tormo (ESP)

Pauline Parmentier (FRA) v Silvia Soler-Espinosa (ESP)

Alize Cornet/Amandine Hesse (FRA) v Maria Jose Martinez Sanchez/Olga Saez Larra (ESP)

Russia vs Belgio – Small Sports Arena “Luzhniki”, Moscow, Russia

Surface: Clay, Indoor

R1: Elena Vesnina (RUS) v Alison van Uytvanck (BEL)



Fedcup RUS - BEL E. Vesnina E. Vesnina 6 6 A. Van Uytvanck A. Van Uytvanck 3 4 Vincitore RUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 5-4 → 6-4 E. Vesnina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Van Uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 A. Van Uytvanck 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 2-2 → 3-2 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 2-2 E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 1-2 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 5-3 → 6-3 E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 4-2 → 4-3 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 4-1 → 4-2 A. Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 4-1 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

R2: Anastasia Pavlyuchenkova v Elise Mertens (BEL)



Fedcup RUS - BEL A. Pavlyuchenkova A. Pavlyuchenkova 4 0 E. Mertens E. Mertens 6 6 Vincitore BEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Mertens 30-0 40-15 0-5 → 0-6 A. Pavlyuchenkova 0-15 df 30-15 30-30 30-40 df 0-4 → 0-5 E. Mertens 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 A. Pavlyuchenkova 0-30 0-40 0-2 → 0-3 E. Mertens 15-0 30-0 ace 0-1 → 0-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 A. Pavlyuchenkova 0-30 0-40 4-4 → 4-5 E. Mertens 15-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 3-3 → 4-3 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-30 A-40 3-2 → 3-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 E. Mertens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 E. Mertens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

R3: Elena Vesina (RUS) v Elise Mertens (BEL)

R4: Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) v Alison van Uytvanck (BEL)

R5: Anna Blinkova/Daria Kasatkina (RUS) v An-Sophie Mestach/Maryna Zanevska (BEL)

Germania vs Ucraina – Porsche Arena, Stuttgart, Germany

Surface: Clay, Indoor

R1: Julia Goerges (GER) v Elina Svitolina (UKR)



Fedcup GER - UKR J. Goerges J. Goerges 4 6 6 E. Svitolina E. Svitolina 6 1 4 Vincitore GER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 6-4 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 J. Goerges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Goerges 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Goerges 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 E. Svitolina 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Goerges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 5-1 → 6-1 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 J. Goerges 0-15 0-30 0-40 4-0 → 4-1 E. Svitolina 0-15 0-30 df 0-40 3-0 → 4-0 J. Goerges 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 3-0 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Svitolina 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Goerges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Goerges 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Goerges 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 df 3-1 → 3-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Goerges 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Svitolina 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Goerges 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R2: Angelique Kerber (GER) v Lesia Tsurenko (UKR)



Fedcup GER - UKR A. Kerber A. Kerber 6 6 L. Tsurenko L. Tsurenko 1 4 Vincitore GER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Kerber 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 L. Tsurenko 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 L. Tsurenko 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Kerber 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 L. Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Kerber 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 6-1 L. Tsurenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Kerber 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 1-1 → 2-1 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Kerber 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

R3: Angelique Kerber (GER) v Elina Svitolina (UKR)

R4: Julia Goerges (GER) v Lesia Tsurenko (UKR)

R5: Laura Siegemund/Carina Witthoeft (GER) v Nadiia Kichenok/Olga Savchuk (UKR)

Slovacchia vs Olanda – AEGON Arena, Bratislava, Slovakia

Surface: Clay, Indoor

R1: Jana Cepelova (SVK) v Richel Hogenkamp (NED)



Fedcup NED - SVK J. Cepelova J. Cepelova 6 6 R. Hogenkamp R. Hogenkamp 3 2 Vincitore SVK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Cepelova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 J. Cepelova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 R. Hogenkamp 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 J. Cepelova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 R. Hogenkamp 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Cepelova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Cepelova 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Cepelova 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 5-2 R. Hogenkamp 0-15 0-30 df 0-40 30-40 df 4-1 → 5-1 J. Cepelova 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 R. Hogenkamp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Cepelova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 R. Hogenkamp 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Cepelova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

R2: Rebecca Sramkova (SVK) v Kiki Bertens (NED)



Fedcup NED - SVK R. Sramkova R. Sramkova 1 3 K. Bertens K. Bertens 6 6 Vincitore NED Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Bertens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 R. Sramkova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 K. Bertens 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 K. Bertens 0-15 df 0-30 0-40 2-0 → 3-0 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 K. Bertens 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Sramkova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-5 → 1-6 K. Bertens 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-4 → 1-5 R. Sramkova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-3 → 1-4 K. Bertens 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 R. Sramkova 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Bertens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Sramkova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

R3: Jana Cepelova (SVK) v Kiki Bertens (NED)

R4: Rebecca Sramkova (SVK) v Richel Hogenkamp (NED)

R5: Kristina Kucova/Jana Cepelova (SVK) v Cindy Burger/Arantxa Rus (NED)

Spareggi World Group 2

Italia vs China Taipei – Circolo Tennis Barletta, Barletta, Italy

Surface: Clay, Outdoor

R1: Martina Trevisan (ITA) v Lee Ya-Hsuan (TPE)



Fedcup ITA - TPE M. Trevisan M. Trevisan 2 6 12 Y. Lee Y. Lee 6 3 10 Vincitore ITA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 11-10 → 12-10 Y. Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 10-10 → 11-10 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 10-9 → 10-10 Y. Lee 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 9-9 → 10-9 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 8-9 → 9-9 Y. Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 8-8 → 8-9 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 df 8-7 → 8-8 Y. Lee 0-15 0-30 0-40 df 15-40 7-7 → 8-7 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-7 → 7-7 Y. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-6 → 6-7 M. Trevisan 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Y. Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Y. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 M. Trevisan 15-0 30-0 40-15 3-4 → 4-4 Y. Lee 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Y. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 M. Trevisan 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 Y. Lee 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Y. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Y. Lee 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Trevisan 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Y. Lee 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-2 → 2-3 Y. Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Trevisan 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Y. Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Lee 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 Y. Lee 15-0 ace 15-15 df 40-15 2-3 → 2-4 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Y. Lee 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 Y. Lee 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1

R2: Sara Errani (ITA) v Hsu Chieh-Yu (TPE)



Fedcup ITA - TPE S. Errani S. Errani 6 6 C. Hsu C. Hsu 0 2 Vincitore ITA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 C. Hsu 0-15 15-15 30-15 40-30 5-1 → 5-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 C. Hsu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 C. Hsu 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Errani 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Hsu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 S. Errani 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 C. Hsu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 S. Errani 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 C. Hsu 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 S. Errani 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Hsu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

R3: Sara Errani (ITA) v Lee Ya-Hsuan (TPE)

R4: Martina Trevisan (ITA) v Hsu Chieh-Yu (TPE)

R5: Jasmine Paolini/Camilla Rosatello (ITA) v Chaung Chia-Jung/Hsu Ching-Wen (TPE)

Romania vs Gran Bretagna – Tenis Club IDU, Constanta, Romania

Surface: Clay, Outdoor

Simona Halep (ROU) v Heather Watson (GBR)



Fedcup ROU - GBR S. Halep S. Halep 6 6 H. Watson H. Watson 4 1 Vincitore ROU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 H. Watson 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-1 → 6-1 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 H. Watson 0-15 0-30 df 0-40 3-1 → 4-1 S. Halep 15-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 H. Watson 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 S. Halep 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 H. Watson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 H. Watson 0-15 df 0-30 0-40 4-4 → 5-4 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 S. Halep 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3

Irina-Camelia Begu (ROU) v Johanna Konta (GBR)



Fedcup ROU - GBR S. Cirstea S. Cirstea 2 3 J. Konta J. Konta 6 6 Vincitore GBR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Cirstea 0-15 0-30 15-40 3-5 → 3-6 J. Konta 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Konta 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 J. Konta 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Konta 15-0 30-0 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Konta 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Cirstea 15-15 15-30 df 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Konta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-3 → 2-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 J. Konta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Konta 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

Simona Halep (ROU) v Johanna Konta (GBR)

Irina-Camelia Begu (ROU) v Heather Watson (GBR)

Monica Niculescu/Sorana Cirstea (ROU) v Laura Robson/Jocelyn Rae (GBR

Serbia vs Australia – Kristalna Dvorana Sports Hall, Zrenjanin, Serbia

Surface: Hard, Indoor

R1: Aleksandra Krunic (SRB) v Ashleigh Barty (AUS)



Fedcup AUS - SRB A. Krunic A. Krunic 4 3 A. Barty A. Barty 6 6 Vincitore AUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 A. Barty 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 2-5 A. Krunic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Barty 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 A. Barty 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Krunic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 A. Barty 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-30 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Barty 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Barty 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Krunic 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Barty 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 A. Krunic 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Barty 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

R2: Ivana Jorovic (SRB) v Daria Gavrilova (AUS)



Fedcup AUS - SRB I. Jorovic I. Jorovic 2 2 D. Gavrilova D. Gavrilova 6 6 Vincitore AUS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-5 → 2-6 I. Jorovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 D. Gavrilova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 I. Jorovic 0-15 df 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Gavrilova 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 I. Jorovic 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Gavrilova 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 0-2 I. Jorovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Gavrilova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-5 → 2-6 I. Jorovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Gavrilova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Gavrilova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 I. Jorovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Gavrilova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 I. Jorovic 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

R3: Aleksandra Krunic (SRB) v Daria Gavrilova (AUS)

R4: Ivana Jorovic (SRB) v Ashleigh Barty (AUS)

R5: Aleksandra Krunic/Nina Stojanovic (SRB) v Ashleigh Barty/Casey Dellacqua (AUS)

Canada vs Kazakistan – Uniprix Stadium, Montreal, Canada

Surface: Hard, Indoor

R1: Bianca Andreescu (CAN) v Yulia Putintseva (KAZ)



Fedcup CAN - KAZ B. Andreescu B. Andreescu 4 6 4 Y. Putintseva Y. Putintseva 6 4 6 Vincitore KAZ Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 2-4 B. Andreescu 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Y. Putintseva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Andreescu 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 B. Andreescu 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 B. Andreescu 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-0 → 3-1 B. Andreescu 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 B. Andreescu 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 B. Andreescu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 B. Andreescu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. Andreescu 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

R2: Francoise Abanda (CAN) v Yaroslava Shvedova (KAZ)



Fedcup CAN - KAZ F. Abanda F. Abanda 40 3 Y. Shvedova • Y. Shvedova 30 2 Break point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Y. Shvedova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 F. Abanda 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 Y. Shvedova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Abanda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 Y. Shvedova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Abanda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

R3: Fracoise Abanda (CAN) v Yulia Putintseva (KAZ)

R4: Bianca Andreescu (CAN) v Yaroslava Shvedova (KAZ)

R5: Gabriela Dabrowski/Katherina Sebov (CAN) v Yaroslava Shvedova/Galina Voskoboeva (KAZ)